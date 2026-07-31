El usuario que se hace pasar por Mbappé y que ha hecho estallar a Ester Expósito tras publicar imágenes falsas

Ester Expósito ha dado un golpe en la mesa. La actriz, que siempre ha protegido al máximo su vida personal, decidió lanzar un comunicado en sus redes sociales tras meses en el foco mediático por su relación con Kylian Mbappé. La protagonista de Élite, que tampoco ha escondido su historia de amor —ya que no dudó en volar hasta Estados Unidos durante el Mundial para apoyar a la Selección Francesa, donde fue vista en los palcos de algunos estadios—, ha confirmado que tomará acciones legales debido a los bulos.

Y es que algunas cuentas de redes sociales han hecho uso de la Inteligencia Artificial para recrear imágenes de la intérprete y el futbolista en actitud cariñosa y que son falsas, como es el caso de la cuenta (@kylilian.mbappe), una página creada por fans del jugador del Real Madrid y que acumula medio millón de seguidores. En este perfil, además de publicar fotografías de Mbappé, también ha compartido posados del delantero del Real Madrid y su chica que no se corresponden con la realidad. Y no es la única. Desde que saliera a la luz su relación, otros perfiles también se han dedicado a publicar fotografías hechas con la IA.

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El comunicado de Ester Expósito

A través de sus historias temporales, la sobrina del locutor Ángel Expósito rompía con su habitual discreción. Además de advertir que se estaban difundiendo informaciones falsas sobre ella, también hizo alusión a su pareja. «En los últimos meses, y especialmente estos días, han circulado en redes sociales titulares e informaciones falsas y difamatorias sobre mí y mi vida personal que nada tienen que ver con la realidad o lo que soy», comenzó diciendo.

En este comunicado, la actriz lamentó que durante estos meses se publicaran «bulos absurdos» que se creaban con el objetivo de «ensuciar una historia entre dos personas y herir su dignidad». Una situación que, como adelantó, no iba a permitir más —y que también supone proteger aún más su vida sentimental ante los medios—. «No todo vale y esta vez me veo obligada a poner aquí el límite y actuar con herramientas legales contra los responsables», concluyó.

Como no podía ser de otra manera, el escrito no ha tardado en hacerse viral y han sido muchos los internautas que no han tardado en pronunciarse al respecto, apoyando en todo momento a la actriz. Dejad a los chavales ser felices, «Me parece bien que tome medidas», «Envidia se llama», «Es lamentable que haya tanto veneno hacia ellos», «Es más inteligente que toda esa gente que se cree con derecho a juzgar», «Más de una debería haber hecho eso en su momento», «Qué país de envidiosos», «Dicen muchas barbaridades de ella», escribían algunos de ellos.