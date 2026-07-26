Ester Expósito descubre el París de Mbappé: una cita entre diamantes y alta costura

Corría el fin de semana del 7 y 8 de marzo cuando unas imágenes comenzaron a circular por las redes sociales. En ellas aparecían la actriz Ester Expósito y el futbolista Kylian Mbappé en una actitud de lo más cómplice en un exclusivo hotel de París. Ella estaba de visita en la capital francesa y él aprovechaba unos días de descanso por una lesión. En un primer momento, la actriz negó los rumores y publicó una storie en Instagram con un escueto «fake news», dando a entender que las informaciones eran falsas. Sin embargo, con el paso de los meses, todo apunta a que la pareja ha dejado de esconderse. Primero fueron las imágenes en Miami, después un paseo en yate y ahora una jornada de compras por las boutiques más exclusivas de París.

El delantero del Real Madrid parece tener claro cómo conquistar a una amante de la moda y decidió llevar a Ester Expósito de compras por algunas de las firmas más codiciadas de la capital francesa. Una escena que recuerda a una mezcla entre Pretty Woman y Emily in Paris, con el lujo como gran protagonista. Viendo las fotografías y los vídeos que se han difundido, está claro que la actriz española se mueve como pez en el agua por la Ciudad de la Luz. Si Emily conquistó París en la ficción, ahora bien podría decirse que es el turno de «Ester en París».

En las imágenes difundidas, la pareja hace una de sus primeras paradas en Messika, una de las joyerías más exclusivas de París. Fundada en 2005 por la diseñadora Valérie Messika, la firma se ha convertido en una referencia internacional gracias a sus piezas de diamantes con un diseño contemporáneo. No es una marca desconocida para Ester Expósito. De hecho, la actriz ya ha lucido sus joyas en varias ocasiones, una de las más recientes durante el Festival de Cannes, donde las combinó con un espectacular vestido de Armani Privé.

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Fue precisamente en esta boutique donde se la pudo ver probándose varios anillos e incluso un collar que, por la reacción de Mbappé, parecía contar con su aprobación. Después continuaron la ruta por otra de las paradas imprescindibles del lujo parisino: la boutique de Jacquemus. La firma francesa también ocupa un lugar destacado en el armario de Ester Expósito. Sin ir más lejos, durante la última gran fiesta de Netflix celebrada en Sevilla, eligió un ajustado vestido negro de la casa. A pesar de la multitud de curiosos que los siguieron de una tienda a otra, ambos se mostraron relajados y muy naturales.

Para esta jornada de compras, Ester Expósito apostó por un estilismo sencillo, aunque sin renunciar al lujo que caracteriza todas sus apariciones. La actriz lució una falda midi satinada de tiro bajo, una de las grandes tendencias de la temporada, combinada con un top negro de punto, unos zapatos de tacón a juego y un delicado pañuelo de encaje. El gran protagonista del conjunto fue un bolso de Dolce & Gabbana confeccionado en piel de anguila, con cierre joya en forma de corazón, cuyo precio supera los 2.250 euros.

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Las gafas de sol eran de Gucci y completó el estilismo con unos pendientes de cristales y perlas de Tory Burch. Sin embargo, el auténtico golpe de efecto llegó en la muñeca. Más allá de sus pulseras de oro, Ester Expósito lucía un exclusivo reloj Panthère de Cartier, realizado en oro amarillo y valorado en más de 30.000 euros, una pieza que elevaba todavía más un look pensado para recorrer las tiendas más exclusivas de París.

Ester Expósito y Kylian Mbappé ya no parecen tener intención de esconderse. Después de meses de rumores, desmentidos y fotografías furtivas, la pareja se deja ver con total naturalidad en algunos de los destinos más exclusivos del mundo. París, Miami o un yate en alta mar son solo algunos de los escenarios de una relación que, aunque sigue sin confirmación oficial, habla cada vez más por sí sola.