Ester Expósito reaparece en Madrid tras la derrota de Mbappé, muy seria y esquivando a la prensa

La victoria de España frente a Francia en las semifinales del Mundial 2026 no solo ha dejado a La Roja a un paso del título. El encuentro también ha convertido a Ester Expósito en uno de los nombres más comentados de las últimas horas, aunque por un motivo completamente ajeno al fútbol. La actriz ha sido protagonista involuntaria de una avalancha de memes y comentarios en redes sociales, donde miles de usuarios le pedían en tono de humor que «distrajera» a Kylian Mbappé antes del decisivo choque para que el delantero francés no rindiera a su mejor nivel.

Mientras el partido acaparaba toda la atención deportiva, también existía una gran incógnita sobre el paradero de la intérprete. Después de haber acompañado a la selección francesa durante algunos encuentros de la fase de grupos del Mundial, muchos daban por hecho que volvería a viajar a Estados Unidos para apoyar a Mbappé en una de las citas más importantes del campeonato.

Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta. Ester Expósito ya se encuentra de nuevo en Madrid y no estuvo presente en Dallas para presenciar en directo la eliminación de Francia a manos de España. Una decisión que ha llamado la atención y que algunos interpretan como una manera de evitar verse dividida entre el apoyo a su pareja y el deseo de que la selección española lograra el pase a la gran final.

La desconcertante reaparición de Ester Expósito

Horas después del encuentro, la actriz ha reaparecido públicamente en la capital española. Lo ha hecho a primera hora de la mañana, abandonando su domicilio con la intención de pasar completamente desapercibida. Para ello recurrió a un estilismo discreto, compuesto por una gorra y unas gafas de sol con las que intentó ocultar su rostro de las cámaras.

Además, utilizó una estrategia habitual entre los rostros conocidos cuando quieren esquivar preguntas: simular que mantenía una conversación telefónica mientras caminaba hacia el taxi que la esperaba en la puerta de su casa. En ningún momento quiso hacer declaraciones ni responder a las cuestiones sobre cómo había vivido el partido o cómo se encontraba tras la eliminación de Mbappé.

Lo que sí llamó especialmente la atención fue su expresión. Muy seria y con un gesto poco habitual en ella, Ester evitó cualquier contacto con la prensa y subió rápidamente al vehículo. Eso sí, no pudo evitar mostrar su indignación por la presencia de los medios, ya que en varias ocasiones ha dejado claro que no daría declaraciones de su vida privada. Antes de marcharse, cerró la puerta con un sonoro portazo, reflejando un evidente deseo de poner fin al momento cuanto antes.

Su reaparición llega apenas unas horas después de uno de los partidos más importantes del Mundial, un encuentro con una inevitable carga emocional para ella. Si bien España consiguió una victoria histórica que la sitúa en la final del torneo, ese mismo resultado supuso el adiós de Mbappé al sueño de conquistar el campeonato del mundo con Francia.

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Precisamente ese contraste de emociones es el que ha alimentado aún más las conversaciones en redes sociales durante los últimos días. Los memes dirigidos a la actriz se multiplicaron antes del partido y, tras el triunfo español, muchos volvieron a convertirla en protagonista de los comentarios más virales.

Mientras tanto, España ya piensa en la gran final del próximo domingo, donde buscará levantar el Mundial frente al vencedor del duelo entre Argentina e Inglaterra. Ester Expósito, por su parte, ha preferido guardar silencio y refugiarse en la máxima discreción en un momento especialmente delicado a nivel personal, dejando que sean sus gestos, y no sus palabras, los que hablen por ella.