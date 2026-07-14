¿Con qué equipo irá Ester Expósito en la Semifinal de España contra Francia?

El esperado España-Francia no solo divide a millones de aficionados al fútbol. También pone en un curioso aprieto a Ester Expósito, que tendrá que decidir si anima a la selección española o si se deja llevar por el corazón. Y es que la actriz mantiene una relación con Mbappé, una historia de amor que ha despertado el interés de sus seguidores desde que comenzaron a dejarse ver juntos.

Orgullosa de sus raíces madrileñas, Ester nunca ha ocultado su cariño por España. Sin embargo, su pareja nació y creció en Francia, por lo que el duelo entre ambas selecciones se convierte también en un pequeño enfrentamiento sentimental.

Aunque la intérprete de Élite no ha revelado públicamente cuál será su elección durante el partido, todo apunta a que vivirá el encuentro con sentimientos encontrados. De hecho, no sería extraño verla celebrar un buen espectáculo futbolístico sin posicionarse de forma contundente para evitar alimentar el eterno debate entre seguidores.

Sea cual sea el resultado sobre el césped, lo que parece claro es que en casa de Ester Expósito habrá una mezcla de emociones. Porque cuando el fútbol enfrenta a tu país con el de tu pareja, ganar la discusión después del pitido final puede ser casi tan complicado como ganar el partido.