La petición viral de un conocido ‘influencer’ a Ester Expósito ante la semifinal de España contra Francia: “Tráenos a Mbappé cansado”

La cuenta atrás para el partido de semifinales del Mundial entre España-Francia ha disparado la creatividad en las redes sociales, pero pocas publicaciones han alcanzado el nivel de viralidad del último vídeo de Javi Díaz. El creador de contenido especializado en fútbol ha conseguido superar los cuatro millones de reproducciones con un mensaje dirigido a Ester Expósito que, en apenas unas horas, se ha convertido en uno de los contenidos más comentados antes del gran duelo entre ambas selecciones. El motivo no es otro que la conocida relación que desde hace meses se atribuye a la actriz con Kylian Mbappé.

El mensaje viral de Javi Díaz a Ester Expósito

Con su habitual tono desenfadado y cargado de humor, Javi Díaz decidió dirigirse directamente a la protagonista de Élite para hacerle una petición muy especial de cara al partido. «Ester. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? España, Francia… en semifinales. No nos jodas. Por favor, Ester. Tienes que hacerlo por España. Tienes que hacerlo por tu país», comienza diciendo en un vídeo que no ha tardado en inundar TikTok, Instagram y X.

El creador continúa elevando el tono cómico del mensaje con una frase que ha provocado miles de comentarios: «No te voy a pedir que lesiones a Mbappé, pero oye, tráenoslo cansado. Una noche dura de cardio, que no se pueda levantar al día siguiente. Por favor, te lo pido, Ester, hazlo por España».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝑱𝒂𝒗𝒊 𝑫í𝒂𝒛 (@javibridgee)

La publicación no solo ha acumulado millones de visualizaciones, sino que también ha generado una auténtica avalancha de reacciones. Mientras algunos usuarios celebran el ingenio del vídeo y lo consideran uno de los mejores contenidos publicados en la previa del encuentro, otros han convertido la frase de «hazlo por España» en un meme que ya circula acompañado de montajes y bromas sobre el supuesto papel que podría desempeñar Ester Expósito en las aspiraciones deportivas de la selección.

La broma, eso sí, parte de un contexto que lleva meses alimentando titulares en la prensa del corazón. Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente su relación, tanto Ester Expósito como Kylian Mbappé han protagonizado numerosas informaciones sobre un posible romance. Sus apariciones en los mismos lugares y las especulaciones sobre su cercanía han situado a la actriz española y al futbolista francés en el centro de la conversación mediática, convirtiéndolos en una de las parejas más comentadas, pese a que ambos mantienen un absoluto hermetismo sobre su vida privada.

Precisamente esa mezcla entre fútbol y crónica social explica el éxito del vídeo de Javi Díaz. En un momento en el que la expectación por el España-Francia es máxima, cualquier guiño relacionado con las dos selecciones encuentra una enorme repercusión en internet. Y si, además, se introduce en la ecuación uno de los nombres más populares del cine español y una de las grandes estrellas del fútbol mundial, el resultado es prácticamente asegurado.

No es la primera vez que los creadores de contenido recurren al humor para calentar el ambiente antes de una gran cita deportiva, pero el mensaje de Javi Díaz ha conseguido conectar especialmente con los aficionados gracias a su tono irónico y a una petición imposible de tomar en serio. Lejos de cualquier polémica real, el vídeo se ha interpretado como una broma en clave futbolera que juega con uno de los rumores sentimentales más seguidos del momento.

Mientras España y Francia ultiman los detalles para un enfrentamiento que promete acaparar todas las miradas, las redes ya han elegido uno de los grandes protagonistas de la previa. Y, curiosamente, no ha sido ningún futbolista, sino una actriz. Ester Expósito todavía no ha respondido a la divertida petición de Javi Díaz, pero su nombre ya forma parte de uno de los fenómenos virales más comentados antes de que ruede el balón.