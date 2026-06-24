Ester Expósito sobre su caché en ‘Al cielo con ella’: «Me da gusto ganar más que mis compañeros hombres, antes era impensable»

Ester Expósito se ha pronunciado sobre los sueldos de actrices frente al de actores en la industria audiovisual y ha contestado también con contundencia en Al cielo con ella (TVE) a las críticas recibidas por haber estado en la casita de uno de los conciertos de Bad Bunny, por lo que la llegaron a acusar de «cosificarse». La protagonista de El talento ha pronunciado un discurso en el programa de Henar Álvarez que no ha dejado lugar a réplica: «Lecciones, las justas».

Los vídeos de Ester Expósito bailando reguetón en el Estadio Metropolitano de Madrid se viralizaron rápidamente y, con ellos, una oleada de críticas por «mover el trasero» para «cosificarse como mujer». Además de referirse a la «diversidad» a la que muchos haters también se refirieron -para señalar la ausencia de la misma en la escena viral-, la actriz cargó contra «el puritanismo rancio» que reabre «un debate que parecía superado».

«Ver cuerpos distintos de mujeres a mí me parece maravilloso. Lo voy a apoyar siempre y estoy totalmente de acuerdo. Pero, todo el puritanismo este rancio, ¿qué es? Se puede ser feminista y disfrutar del reguetón y perrear hasta el suelo si te da la gana», dijo con rotundidad y generando una ovación del público: «Éste es un debate muy antiguo que yo pensaba que habíamos superado ya».

Asimismo, la intérprete señaló «la hipocresía» de quienes pronuncian esas críticas que resultan ser, precisamente, personas que acostumbran a tener un comportamiento que desprende machismo. «No soy perfecta y puedes estar de acuerdo conmigo o no, pero lecciones de feminismo de quien se pasa el año negando la violencia de género y llamándonos feminazis, las justas», pronunció, de nuevo seguido de un gran aplauso. «Me parece el colmo de la hipocresía que se apropien de nuestro discurso, pero para quitarnos libertad, para decirnos cómo ser buenas mujeres, para decirnos lo que nos tiene que gustar, la música que nos tiene que gustar y cómo la tenemos que bailar», añadió.

Para zanjar el tema, Ester Expósito citó a la jurista Alejandra Martínez Velasco: «Lo que molesta es que las mujeres habitemos espacios de contradicción y que seamos feministas, combativas y críticas, pero que también tengamos derecho a perrear, a gozar y a gestionar nuestro placer como nos dé la gana».

En otro orden de cosas, Ester Expósito reveló cuáles son sus recursos para mantener los pies en la tierra: sus amigos y, especialmente, su madre. «Me quita la tontería, porque a veces me preocupo por cosas absurdas o creo que mis problemas son lo más gordo del mundo y lo más grave. Y viene y me dice ‘Ester, no eres tan importante, nada es tan importante, espabila, disfruta, eres una privilegiada, déjate de tonterías’. Esa filosofía la tiene para todo en la vida y me parece lo más sabio del mundo. La admiro por ello y ojalá un día ser como ella», relató.

Finalmente, también abordó algunos asuntos más directamente relacionados con la industria, como «cuánto gusto» le da «del nueve al diez ganar más» que sus compañeros hombres: «Me da gusto, pero me da gusto porque significa que las cosas van cambiando poco a poco. Pero cuesta. Antes habría sido impensable que una actriz ganase más que su partner masculino».

La actriz que ha tenido que aprender boxeo para Enfrentados: Marfil, que se estrenará en septiembre en Amazon Prime Video, confesó que se le da bien la defensa personal, aunque no iría a la velada de Ibai Llanos. «Aunque no me faltan ganas de zurrar a unos cuantos», dijo con sorna la actriz, que entre sus planes de futuro contempla, además de seguir actuando, levantar proyectos y escribirlos «como hacen cada vez más un montón de actrices», por ejemplo Nicole Kidman o Margot Robbie.