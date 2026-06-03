Henar Álvarez la vuelve a liar en TVE: «Voy a presentar en pelotas»

Este martes 3 de junio, Henar Álvarez ha vuelto a crear polémica en TVE por hacer un supuesto desnudo integral en su programa Al cielo con ella. La humorista ha hablado de la presión estética sobre las mujeres. La presentadora, además, ha entrevistado, desde San Francisco, a la escritora Isabel Allende y, en plató, a la directora de cine Isabel Coixet.

«No hay una sola semana en que no reciba algún mensaje preguntándome qué por qué para presentar voy vestida de hombre. ¿Por llevar traje y una corbata? Cariño, ir de traje no me hace ir de hombre, igual que a Dani Alves una Biblia en la mano no le convierte en un santo», ha comenzado diciendo en su monólogo Henar Álvarez.

La conductora de Al cielo con ella ha continuado diciendo: «Además, que en este juego nosotras vamos a perder siempre. Te digo yo que vengo con vestido y falda y, si la llevo muy larga, voy de monja, pero si la llevo muy corta, voy fresca y me estoy cosificando; si voy de negro, voy sosa; si voy de rosa, voy infantil y, si voy de leopardo, de puta. Eso es así y lo sabe todo el mundo. Es que voy a venir en batamanta a presentar, ¡a ver si así no se queja nadie! Yo creía que lo de que la ropa no tuviera género era algo que ya teníamos superado. Aparte de que yo lo único que quiero es venir cómoda, pero aun así, como soy mujer, hay gente que se piensa que tengo que venir a presentar más montada que para la final de Drag Race. Claro, y de nombre drag Mi Coñi Moreno.

📺 HENÁR ÁLVAREZ se DENUDA en AL CIELO CON ELLA: “da igual como te vistas, lo que les molesta es que seas la protagonista” pic.twitter.com/vDXPJm5x3x — ‎rs10 (@rafalozzz) June 2, 2026

«Pero que ya antes de llevar trajes, esto es algo que me ha perseguido toda la vida. Ya de pequeña me llamaban «marimacho» y de mayor me dicen que me comporto como un hombre. Y yo me pregunto: ¿A qué se refieren entonces con comportarse como un hombre? ¿Hablar alto, a beber whisky, a liderar equipos, a tener opinión, a ocupar espacio, a mostrarte con autoestima? Yo diría que así todo junto suena bastante bien, pero por favor, ¿podemos dejar de usar estereotipos rancios? Que parecemos el autobús de Hazte Oír No sé, yo veo a mi gato 15 horas acostado boca arriba y no le digo: “Tío, que te estás comportando como Kiko Rivera”. Si abro la nevera y veo algo pasado de fecha, no pienso mira, Florentino Pérez».

La humorista ha continuado Lo que no puede ser es que, si una mujer no se muestra dulce, empática, maternal y femenina, ya le digan que se está comportando como un hombre. Que oye, que está fenomenal. El otro día salí con unos amigos a cenar, estamos en el restaurante y me pido un cachopo. Y me dice el camarero: Es para ti sola? Mira que es muy grande. Y digo, joder, cuando se trata de una polla, no me ponéis tantos problemas.

«Mira, se acabó, ¡es que estoy harta! A partir de ahora, para que nadie se fije en mi ropa y sí en lo que digo, voy a presentar el programa en pelotas. Moraleja: ¡Da igual cómo te vistas! Lo que les molesta es que seas la protagonista», ha dicho Henar Álvarez quitándose la ropa y siendo pixelada por las cámaras (en realidad iba en ropa interior).