Christopher Nolan hace historia: ‘La Odisea’ se convierte en la primera película que es rodada íntegramente en formato IMAX 70 mm

La esperada película La Odisea se acaba de estrenar en nuestros cines y en solo un fin de semana ya la han visto casi medio millón de espectadores. La nueva adaptación de la novela de Homero se va a convertir sin duda en una de las películas más vistas de este 2016 en todo el mundo y, con ella, su director Christopher Nolan logrará cumplir uno de sus grandes sueños. Un director británico al que todos conocíamos por su extraordinario trabajo en la trilogía El caballero oscuro, de la que era responsable de la producción y el guion y que nos sorprendió a todos con la película Oppenheimer con la que logró el Oscar en 2023. Tras estos éxitos, Nolan estaba empeñado en entregarse en cuerpo y alma al mundo griego de Homero, ya que en 2004 se había quedado a las puertas de dirigir la película Troya.

Además, otra de las obsesiones de Christopher Nolan era lograr hacer la primera película de la historia rodada con el formato IMAX 70 mm. El director ya había experimentado con este formato que ofrece al espectador una capacidad de inmersión enorme y ofrece un gran detalle en los planos grandes, en algunas de sus películas que tenían ya algunas escenas rodadas en IMAX 70 mm. Una arriesgada decisión ya que para algunos la experiencia completa solo se puede lograr si se ve La Odisea en una sala preparada para 70 mm o que sean IMAX.

Esta última opción para algunos no es la adecuada y lo mejor es verla en el formato ScreenX. De todas maneras solo existen 41 salas de cine que proyectan películas en formato IMAX 70 mm en todo el planeta.

Una superproducción a la altura de un clásico

Cuando Universal Pictures anunció que Christopher Nolan iba a ser el encargado de escribir y dirigir La Odisea, muchos de sus seguidores se quedaron perplejos porque el director británico nos tenía acostumbrados a producciones de cine bélico como Dunkerque, de ciencia ficción como Interstellar y el thrillers psicológicos como Memento o Insomnia. Sin embargo, la última obsesión de Nolan era adaptar al cine un poema épico escrito hace casi tres mil años.

La historia de un héroe roto como Odiseo fascinó a Nolan y se convirtió en toda una obsesión. Odiseo regresa de la guerra de Troya a su hogar, pero tarda en volver nada menos que diez años. Allí le esperan su mujer Penélope y su hijo Telémaco y su reino que ha cambiado radicalmente en los últimos años. El tiempo se convierte en su peor enemigos, además de las tempestades y los monstruos.

Odiseo se convierte en un personaje perfecto para Nolan ya que es un antihéroe orgulloso e impulsivo que se tiene que enfrentar durante el viaje a las consecuencias de sus errores continuos. Un Odiseo que tiene que demostrar que es el mismo de hace veinte años y luchar por regresar a su hogar junto a su mujer y su hijo.

El increíble reparto de esta película

El conocido actor Matt Damon es el encargado de interpretar el papel de Odiseo, el rey griego de Ítaca. Un héroe capaz de enfrentarse a este increíble viaje que ya nos sorprendió en películas como El indomable Will Hunting, Ocean’s Eleven o El caso Bourne. La actriz Anne Hathaway da vida al atribulado personaje de Penélope, la reina de Ítaca, que irá rechazando durante todos estos años a los pretendientes y espera el regreso de Odiseo y el actor Tom Holland a Telémaco, el hijo de Odiseo y Penélope.

Además en el reparto están los actores Robert Pattinson como Antínoo, uno de los pretendientes de Penélope, Lupita Nyong’o en el doble papel de Helena de Troya, la esposa de Menelao y Clitemnestra, la hermana de Helena y esposa de Agamenón, Samantha Morton como Circe, una bruja y diosa de la isla de Eea, John Leguizamo como Eumeo, un porquero ciego y fiel sirviente de Odiseo, Zendaya como la diosa Atenea, Charlize Theron como Calipso, una ninfa de la isla de Ogigia, Himesh Patel como Euríloco, Bill Irwin como el cíclope de Polifemo, Elliot Page como el soldado Sinón, Benny Safdie como el rey Agamenón y Jon Bernthal como Menelao, entre otros muchos.

Las primera críticas de la película no pueden ser más positivas, aunque también se la acusa de algún error histórico que afea la producción de Nolan. Lo que está claro es que miles de espectadores se van acercando a las salas de cine de todo el mundo para ver esta superproducción que ha contado con 250 millones de dólares de presupuesto y dura 172 minutos, casi tres horas, para disfrutar de las espectaculares e inolvidables escenas de esta película.

