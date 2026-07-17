La última película de Christopher Nolan es una obra maestra pero sólo se puede ver en estos 40 cines de todo el mundo: la lista completa

El viernes 17 de julio llega por fin a nuestras salas de cine una de las películas más esperadas del año: La Odisea del director británico Christopher Nolan. Un estreno que no solo promete una gran película sino también un experiencia diferente ya que es una cinta rodada íntegramente con cámaras IMAX. Una gran novedad porque en otras ficciones como Oppenheimer o Los pecadores combinaron este formato con cámaras convencionales de 65 mm para las escenas de diálogo, es la primera vez que se hace solo en IMAX. Christopher Nolan ha conseguido en esta nueva producción superar el ruido del rodaje tradicional con cámaras IMAX que no dejaba que se escucharán los diálogos, gracias a una nueva generación de cámaras IMAX desarrolladas específicamente para este ambicioso proyecto. El director ha logrado rodar de principio a fin la primera película de la historia en este increíble formato.

El formato IMAX destaca por ofrecer una imagen enorme gracias a pantallas de aproximadamente 18 por 24 metros y una relación de aspecto de 1,43:1 que llena prácticamente todo el campo de visión. Aunque la película La Odisea se va a poder ver en numerosos formatos, la mejor experiencia se garantiza con el formato de IMAX de 70 mm que solo estará disponible en 40 salas de todo el mundo: 24 en Estados Unidos, 9 en Canadá, 3 en Reino Unido y una en Australia, Bélgica, Francia y República Checa.

Por lo tanto, en España no se podrá ver en este formato, pero sí en el de 70 mm tradicional y en varias salas IMAX Láser 4K de nuestro país. En este último formato la proyección mantendrá la relación de aspecto expandida 1,90:1, además de proyectores láser de alto brillo y un sistema de sonido calibrado específicamente para IMAX.

La Odisea: Una producción espectacular de Christopher Nolan

Esta gran producción es la más cara hasta el momento de la filmografía de Christopher Nolan y ha contado con un presupuesto estimado de 250 millones de dólares. Una película inspirada por el poema épico del griego Homero. Cuenta la historia de Odiseo, el rey griego de Ítaca cuando comienza su peligroso viaje de regreso a casa tras la guerra de Troya para reencontrarse con su mujer Penélope y su hijo Telémaco. En ella se narran episodios inolvidables como sus encuentros con seres míticos como el cíclope Polifemo, las sirenas o la diosa bruja Circe.

La película La Odisea esta protagonizada por Matt Damon, Tom Holland y Anne Hathaway y cuenta con un enorme reparto coral en el que se encuentran los actores , Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, John Leguizamo y Benny Safdie, entre otros.

Los 40 cines en los que se podrá ver en IMAX 70 mm

Como hemos explicado el formato de IMAX de 70 mm solo estará disponible en 40 salas de todo el mundo: 24 en Estados Unidos, 9 en Canadá, 3 en Reino Unido y solo una en Australia, Bélgica, Francia y República Checa.

EE.UU.

Harkins Arizona Mills & IMAX en Tempe (Arizona). Regal Hacienda Crossings & IMAX en Dublín (California). TCL Chinese Theatre IMAX en Hollywood (California). Regal Irvine Spectrum & IMAX en Irvine (California). Regal LA Live & IMAX en Los Ángeles (California). Regal Edwards Ontario Palace Stadium & IMAX en Ontario (California). Esquire IMAX Theatre en Sacramento (California). AMC Metreon 16 & IMAX en San Francisco (California). Universal Cinema AMC at CityWalk Hollywood & IMAX en Universal City (California), Cinemark Carefree Circle & IMAX en Colorado Springs (Colorado), Regal Colorado Center 9 & IMAX en Denver (Colorado). AutoNation IMAX (Museum of Discovery and Science) en Fort Lauderdale (Florida). Regal Mall of Georgia & IMAX en Buford (Georgia). Cinemark Seven Bridges & IMAX en Woodridge (Illinois). IMAX Indiana State Museum en Indianápolis (Indiana). Celebration! Cinema Grand Rapids North & IMAX en Grand Rapids (Michigan). Brenden Palms 14 & IMAX en Las Vegas (Nevada). AMC Lincoln Square 13 & IMAX en Nueva York (Nueva York). Cinemark Tinseltown Rochester & IMAX en Rochester (Nueva York). Regal UA King of Prussia & IMAX en King of Prussia (Pensilvania). Apple Cinemas Providence Place & IMAX en Providence (Rhode Island). IMAX Tennessee Aquarium en Chattanooga (Tennessee). Regal Opry Mills & IMAX en Nashville (Tennessee). Cinemark Dallas & IMAX en Dallas (Texas).



Canadá, Europa y Australia