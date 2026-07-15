‘La Odisea’ podría ser mejor estreno de Christopher Nolan: ¿logrará superar los 200 millones de dólares en su primer fin de semana?

Por fin, tras una larga espera, La Odisea está a punto de desembarcar en los cines del mundo. La película de Christopher Nolan ha sido noticia desde el propio anuncio del proyecto, regalándonos por el camino una selección de casting cargada de estrellas. Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway… Todos ellos funcionan como un reclamo extra que podría convertir a la adaptación de Homero, según la previsión de los analistas estadounidenses, en el mejor estreno de la filmografía del cineasta británico: ¿Logrará sobrepasar la barrera de los 200 millones de dólares?

A diferencia de lo que ocurrió con la proyección de Oppenheimer (2024), La Odisea no tendrá una gran rival en frente como Barbie. La versión cinematográfica de la obra más popular del aedo griego es la principal novedad del fin de semana y, aunque pronto recibiremos también la llegada a la cartelera de la esperada Spider-Man: Brand New Day, el margen de prácticamente dos semanas hace que el regreso de Ulises a Ítaca vaya a tener unas cuantas millas náuticas en solitario para destrozar todos los récords del box office internacional. Con un presupuesto que ronda los 250 millones de dólares, la producción necesitará alcanzar los 500 millones para encontrar el punto de equilibrio que le permita a Universal Pictures comenzar a ganar dinero. Nolan es un especialista en generar taquillazos y por eso, y teniendo en cuenta las expectativas derivadas de encuestas y la preventa, en Estados Unidos ya se habla de una recaudación nacional que variará en los primeros días entre los 85 y los 100 millones de dólares y otros 110 millones. Todo eso sin contar con la taquilla de países como Corea, Japón o China, donde la cinta llegará algunos días más tarde.

‘La Odisea’ podría ser el estreno más lucrativo de Christopher Nolan

A día de hoy, El caballero oscuro: La leyenda renace (2012) es el estreno más lucrativo de la filmografía de Christopher Nolan. El cierre de su trilogía superheroica cosechó 160 millones en Estados Unidos y Canadá, con el colofón de otros 88 millones en el resto del mundo. Cifras que ascendieron la apuesta a una recaudación inicial de 248,9 millones de dólares en su primer fin de semana.

Los números parecen, a priori, imbatibles. Pero al igual que la despedida de Christian Bale como Batman, la expectación se ha convertido en un fenómeno evento. Porque a nivel cultural, ver La Odisea en cines se siente como uno de esos eventos que ningún cinéfilo quiere perderse.

De estar cerca de dichos datos, el filme probablemente lo tenga sencillo para superar los 1.000 millones de dólares. De momento y con Toy Story 5 de camino hacia el ambicioso objetivo, los únicos dos largometrajes que han cosechado tal hito recaudatorio este año son Super Mario Galaxy y Michael.

Un reparto estelar y una producción ambiciosa

Tanto en lo técnico como en lo artístico, La Odisea quiere ser un filme épico y gigantesco. Es la primera película rodada íntegramente con cámaras IMAX de 70 mm y la producción ha priorizado las localizaciones reales frente a las pantallas verdes y el abuso de efectos especiales generados por ordenador.

Tras ello, Hoyte van Hoytema (Interstellar) está a los mandos de la fotografía y el ganador de tres premios de la Academia, Ludwig Göransson (Pecadores) compone la banda sonora original. pero es que, más allá de los protagonistas mencionados, el elenco secundario aglutina nombres de la talla de Zendaya, Charlize Theron, Jon Bernthal, Ben Safdie, John Leguizamo, Lupita Nyong’o, Samantha Morton y Mia Goth; son sólo algunos de los rostros que concentran el casting más espectacular del cine reciente.

Los espectadores podrán ver La Odisea en cines desde el próximo viernes, 17 de julio.