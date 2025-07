Sydney Sweeney quiere estar en ‘Barbie 2’: «Soy una gran admiradora de Margot Robbie»

Dos años después del éxito de la adaptación cinematográfica de la muñeca de Mattel, Warner Bros todavía no ha puesto una fecha de estreno para Barbie 2. Entre otras cosas, porque la directora Greta Gerwig está inmersa en la adaptación de dos películas sobre el universo de Las crónicas de Narnia para Netflix. Eso sí, la major no querrá tardar demasiado en seguir explotando la propiedad intelectual de un proyecto que logró recaudar 1.447 millones de dólares en todo el mundo. Por supuesto, Margot Robbie estará de nuevo representando al icónico juguete. Pero además de ella y del hipotético regreso de Ryan Gosling como Ken, a la cinta le han surgido varios pretendientes en el apartado interpretativo que desean estar en la secuela. Una de las últimas en manifestar este deseo públicamente ha sido la estrella de Euphoria, Sidney Sweeney.

Si lo desea, Gerwig ya sabe que puede contar con el interés de la dos veces nominada al Emmy. Aunque claro esta, como ella misma ha confesado, primero tendría que leer el guion de la continuación antes de aceptar su incursión en la herencia de un largometraje que llegó a obtener hasta ocho nominaciones en los Oscar de 2024. Desgraciadamente y a pesar de haber ganado en el box office a Oppenheimer, el trabajo de Nolan terminaría brillando por encima de la sátira feminista de Warner y Barbie, sólo terminaría obteniendo el triunfo en la categoría de mejor canción, gracias al tema What Was I Made For? de Billie Eilish y Finneas O’Connell. Las expectativas en torno a Barbie 2 son especialmente altas y desde luego, la producción necesitará de la implicación de nombres tan potentes como el de Sweeney para funcionar como un reclamo que logre igualar los datos de la taquilla de su antecesora. No obstante, si la joven actriz norteamericana desea tener un hueco en el casting de la nueva entrega, deberá hacer malabares en torno a su apretada agenda.

Sweeney quiere aparecer en ‘Barbie 2’

Lo primero que debemos señalar es que no existe una confirmación oficial por parte de Warner del desarrollo de Barbie 2. Es algo que todos suponemos debido a su éxito comercial y a que varias filtraciones mencionaron a finales de 2024 que tanto Gerwig como su marido, el guionista y cineasta Noah Baumbach, ya habían presentado un primer borrador al estudio. Un libreto que debía existir por su propia necesidad y no ser una prolongación de la cinta original bajo el pretexto de tener otro rédito económico para la compañía.

El desarrollo de Barbie 2 es complicado dado el impacto de la primera entrega y también, por la cantidad de producciones vinculadas a sus protagonistas. Robbie tiene que estrenar este año Un gran viaje atrevido y maravilloso y en 2026 tiene pendiente la llegada de Cumbres borrascosas, la nueva adaptación de Emily Brontë que dirige Emerald Fennell (Una joven prometedora). Por su parte, Gosling protagonizará Proyecto Salvación y en 2027, se introducirá en el universo de Star Wars con Starfighter.

Sweeney aparecerá en algún momento de este año en el reparto de Eden, liderará la adaptación de La asistenta y será Christy Martin en un biopic de la boxeadora homónima dirigido por David Michôd. Del mismo modo, dará vida a Kim Novak en Scandalous, el debut cinematográfico del actor Colman Domingo. Todo esto combinado con el rodaje de la tercera y última temporada de Euphoria. Coordinar a tantas estrellas va a ser complejo, pero a Sweeney le encanta el trabajo de Margot y claro está, estaría dispuesta si le gusta la historia a estar presente en una Barbie 2 que no nos imaginamos hasta como mínimo, finales de 2027.

¿Pero qué papel tendría? Bueno, pues la actriz de Madame Web explicó que le encantaría dar vida a Skipper, Chelsea o Stacie, las tres hermanas existentes en el universo rosado de la protagonista. Sweeney no se decantó por ninguna, pero compartió con Bustle el entusiasmo de la idea de aparecer en la secuela:

«Tendría que leer el guion primero, pero soy una gran admiradora de Margot Robbie, así que no me opondría», explicaba Sweeney. Aparte de contar Robbie y Gosling, el casting de la primera Barbie contó con otras caras conocidas como America Ferrera, Kate Mckinnon, Will Ferrell, Michael Cera, Simu Liu, Connor Swindells y cameos como el de John Cena o la cantante Dua Lipa.

¿Está disponible ‘Barbie’ en el streaming?

A la espera de la llegada de Barbie 2, los espectadores pueden volver a disfrutar de la película o verla por primera vez en las plataformas de HBO Max y Movistar Plus.