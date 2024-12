¿Ganas de la tercera temporada de ‘Euphoria’?: estas 5 series amenizarán la espera

Parece mentira, pero a pesar de ser un éxito incontestable en el campo de las series, a Euphoria le ha costado mucho sacar sus temporadas adelante. Por eso, su mera existencia y continuidad suponen algo casi histórico y completamente inusual, pues lo habitual en dichos fenómenos de la pequeña pantalla no es otro que replicar con múltiples rondas de capítulos los entramados de su historia. Ahí están las seis temporadas de Los Soprano, las siete temporadas de Mad Men, las cinco de Breaking Bad o las nueve de The Office. En cambio, la joven ficción de Max estrenada en 2019 sólo ha podido contar por el momento con dos seasons y su continuación, por más promesas que emita el terminal, parece estar bastante en el aire. Un misterio que podría resolverse a principios de 2025, cuando a priori comience de manera oficial el rodaje de la tercera temporada de Euphoria.

Esa dificultad de desarrollo no se explica bajo una única problemática, sino que este remake de la serie homónima israelí ha mantenido varios frentes abiertos durante su desarrollo. Algunos de ellos tan inevitables como la pandemia del COVID-19 o la huelga de actores y guionistas de principios del pasado año. Pero también se da la complicación del estrellato actual en cines de sus principales protagonistas. Pues aunque Zendaya ya era conocida antes de la serie adaptada por Sam Levinson, nombres como Jacob Elordi, Sidney Sweeney, Hunter Schafer o Storm Reid tienen agendas abarrotadas de proyectos. Por último (y quizás más importante) han existido muchas discrepancias con la exploración narrativa y creativa del futuro de la serie, llevando al rechazo de algunas ideas de Levinson por parte de la actriz protagonista. Lo único que sabemos por el momento es que la tercera temporada de Euphoria dará un salto temporal de cinco años, con los personajes fuera ya del instituto. Así, para amenizar la espera, hoy queremos recomendar 5 series que comparten en cierto modo ese retrato de una generación Z completamente disociada del mundo.

5 series perfectas como ‘Euphoria’

1-‘We Are Who We Are’

Dirigida por Luca Guadagnino (Rivales, Queer), algunos ven en esta miniserie el trabajo más redondo del cineasta italiano. No es para menos, pues cuando se estrenó en 2020 fue una auténtica revolución. Producida por HBO y distribuida por Sky Italia y HBO Max, desgraciadamente en la actualidad no se encuentra por el momento disponible en servicio de streaming. Su reparto está liderado por Jack Dylan Grazer (¡Shazam!) y Jordan Kristine Seamon, quien fue un descubrimiento sorprendente en el campo interpretativo pero que desde entonces, no ha seguido trabajando en la industria. El resto del elenco principal lo completan Alice Braga, Chloë Sevigny, Tom Mercier, Spence Moore II y Francesca Scorsese.

La historia de We Are Who We Are se centra en varios jóvenes que viven en una base militar del ejército estadounidense en suelo italiano. Allí, comienzan a crecer y a pasar de la adolescencia a la vida adulta, donde experimentarán el despertar y la evolución sexual.

2-‘Such Brave Girls’

Kat Sadler, guionista de Confía en mí, creó en 2023 esta ficción corta para la BBC y A24. Alejada del dramatismo solemne de lo que seguramente vaya a ser la tercera temporada de Euphoria, Such Brave Girls es una serie con un humor negro visceral que al estilo Fleabag, permea en una sátira sobre el empoderamiento femenino sin caer en el simplismo ni en el maniqueísmo propio de otros seriales de moda.

Con seis episodios de 25 minutos cada uno, Such Brave Girls funciona como una comedia familiar disfuncional sobre las hermanas Josie y Billlie y su madre soltera, Deb. Las cuales navegan por la vida aprovechándose y a la vez siendo utilizadas por los hombres de su entorno. Incorrecta, transgresora y con un punto que algunos les recordará a Shameless, la podemos encontrar en el catálogo de Filmin.

3-‘Skam’

Serie noruega que tuvo un remake español en 2018. Cuatro temporadas con 43 episodios de 30 minutos que narran las diferentes historias de varios estudiantes y su relación con la bebida, drogas, el sexo y la religión. Cada una de las temporadas se centra en diferentes alumnos y en su momento fue bastante viral gracias a ser del mismo modo, un fenómeno transmedia. Los espectadores podían seguir a los personajes en redes sociales como Instagram y Facebook e incluso, interactuar con ellos. La versión patria la encontramos en el catálogo de Movistar +.

4-‘Autodefensa’

En la industria española también encontramos fenómenos que pueden paliar la espera de la tercera temporada de Euphoria. Uno de ellos es la polémica Autodefensa, una aventura por el recorrido y crecimiento de dos chicas alocadas que intentan vivir sin reglas, divirtiéndose en defensa propia. Está producida por Filmin y por tanto, disponible de forma exclusiva en dicha plataforma.

5-‘Reservation Dogs’

Creada por Sterlin Harjo y Taika Waititi, Reservation Dogs tiene 3 temporadas con 28 capítulos. La trama se centra en cuatro adolescentes nativos americanos que crecen en una reserva del este de Oklahoma. Todos sus capítulos están en Disney +.