Los que saben de series dicen que es la mejor de HBO: una temporada y 8 episodios

La plataforma de streaming Max, antes HBO Max, está también intentando competir este otoño en esta carrera sin cuartel por la audiencia. Si al principio del verano Max nos sorprendió con el estreno de la segunda temporada de La casa del dragón y en septiembre con Furiosa: De la saga Mad, ahora comienza el otoño con una de las ficciones más esperadas para este año: El Pingüino. Esta serie de HBO es un spin-off de The Batman y está protagonizada por el actor Colin Farrell, que da vida de nuevo a Oswald Cobb. El Pingüino consta de 8 episodios en los que se cuenta el ascenso al poder de Oz Cobb (El Pingüino), uno de los defensores de la familia Falcone. Este siniestro personaje tras la muerte de su Don, organiza una conspiración para convertirse en el jefe criminal de la ciudad. La nueva serie intenta explicar cómo logra convertirse en el mafioso más poderoso de Gotham City.

Una buena noticia para los fans de DC Comics que todavía se están recuperando de la decepción con la película Joker: Folie à Deux que se ha estrenado recientemente en las salas de cine. La serie El Pingüino (The Penguin) ha sido creada por Lauren LeFranc para HBO y producida por 6th & Idaho, DC Studios y Dylan Clark Productions en asociación con Warner Bros. Television Studios, con LeFranc como showrunner. El actor Colin Farrell retoma su papel de The Batman acompañada de Cristin Milioti. Está ambientada una semana después de los acontecimientos de la serie The Batman (2022).

Los elementos fundamentales de la serie El Pingüino son como en la mayoría de las historias de la mafia la violencia, el crimen y las traiciones. Una de las series más esperadas de este año que por ahora está recibiendo buenas críticas y cumpliendo con las expectativas que se habían marcado los fans de DC Comics.

¿De qué trata la serie El Pingüino de HBO?

Esta nueva serie explora el ascenso al poder del personaje Oswald «Oz» Cobb / El Pingüino, que ya apareció solo en tres ocasiones en The Batman, en el inframundo criminal de Gotham City. Esta nueva ficción quiere explicar cómo el protagonista de esta serie pasó de ser un don nadie al mafioso más poderoso de esta ciudad.

Uno de los grandes aciertos de esta serie es lograr cambiar a este extraño y un tanto grotesco personaje que hipnotiza al espectador. Por un lado, es un gánster violento, oscuro y que sabe salir de las situaciones peligrosas. Por otro, este personaje tiene un lado humano que muestra en ese amor incondicional que tiene por su madre que sufre demencia y hacia un joven pandillero al que perdonó la vida y que ha convertido en su mano derecha.

Además, de la fuerza del protagonista, otro de los aciertos de esta serie es la ambientación de esta ficción en una ciudad de Gotham sucia, peligrosa y corrompida por los criminales. Una ciudad en la que estos tipos peligrosos se mueven como pez en el agua y en la que luchan todos los días por hacerse con el poder.

El reparto de esta nueva serie

El actor Colin Farrell nos sorprende con una magnífica interpretación en un complicado papel de villano en el que está irreconocible, Oz Cobb. Uno de los actores más conocidos de Hollywood al que recordamos por sus papeles en las producciones Zodíaco, Los espíritus de la isla, La langosta y El sacrificio del ciervo sagrado, entre otros. La actriz Cristin Milioti da vida a Sofia Falcone, la supervillana que se convertirá en uno de los primeros enemigos de Batman. A la actriz se la conoce por sus papeles en Palm Springs, El lobo de Wall Street, Fargo o Black Mirror.

También tiene un papel de peso el actor Victor Aguilar que interpreta el papel de Rhenzy Feliz, un adolescente que perdió a toda su familia y es tomado como protegido de El Pingüino. A este actor le hemos visto en Runaways, la serie Teen Woolf y es conocido por dar voz a Camilo en la película de animación Encanto. Destaca, además, el actor Theo Rossi que da vida al doctor Julian Rush y al que hemos visto en Emily, la estafadora y en la serie Hijos de la anarquía.

En el reparto de esta serie de HBO también están los actores Michael Kelly (Johnny Viti), Shohreh Aghdashloo (Nadia Maroni), Deirdre O’Connell (Francis Cobb), Clancy Brown (Salvatore Maroni), James Madio (Milos Grappa), Scott Cohen (Luca Falcone), Michael Zegen (Alberto Falcone) y Carmen Ejogo (Eve Karlo), entre otros.

Además de esta ficción, Max ha anunciado que este otoño estrenará también otras series como Lo que hacemos en las sombras temporada 6 y Superman y Lois temporada 4 el 24 de octubre, Somebody Somewhere temporada 3 el 28 de octubre, Como agua para chocolate el 3 de noviembre, La vida sexual de las universitarias temporada 3 el 22 de noviembre y Get Millie Black el 28 de noviembre.