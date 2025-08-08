Es adictiva y no vas a ver nada mejor: la serie de Netflix que atrapa a los fans del misterio

Si hay una serie de misterio e intriga que no te debes perder del catálogo de Netflix esa es The Sinner que cuenta con cuatro temporadas. Una increíble ficción que está basada en la novela homónima de Petra Hammesfahr que ha sido creada por Derek Simonds y que contó desde el principio en la producción y también como protagonista en la primera temporada con la actriz Jessica Biel. La primera entrega de esta serie se estrenó en 2017 cuenta la historia de una madre joven que asesina a un hombre a plena luz del día y sin que nadie conozca el motivo. El detective Harry Ambrose, papel que interpreta el actor , tiene que investigar para descubrir cuáles han sido las razones por las que esta mujer ha cometido ese terrible crimen. The Sinner es una serie perfecta para los que quieran disfrutar este verano de una serie de suspense e intriga de calidad sin levantarse de su sillón.

La primera temporada de The Sinner tuvo muy buena acogida tanto por los espectadores de USA Network como por la crítica especializada. La segunda temporada se estrenó en marzo de 2019, la tercera en febrero de 2020 y la cuarta en octubre de 2021. Esta impredecible serie de intriga ha recibido en estos años en varias nominaciones a los Emmy y los Globos de Oro y se ha convertido en todo un éxito de audiencia. En la actualidad se puede ver en la plataforma de streaming Netflix y si todavía no la has visto este verano puede ser una buena ocasión para disfrutar de sus 32 episodios.

Además de esta serie de suspense, en las plataformas de streaming se pueden encontrar otras como Mare of Easttown que se puede ver en Max y You, Bloodline o Clickbait en Netflix. Series en las que detrás de un terrible crimen se esconden grandes secretos y mentiras.

¿De qué trata la serie The Sinner?

En la primera temporada de esta serie, que para mí es la mejor de estas cuatro entregas, se cuenta la historia del matrimonio formado por Cora y Mason Tannetti (Jessica Biel y Christopher Abbot) que tienen una vida aparentemente feliz y bastante monótona hasta que ocurre algo que cambia sus vidas: Cora Tannetti mata en público a una persona en plena calle. El detective Harry Ambrose (Bill Pullman) tiene que encargarse de descubrir las razones por las que Cora ha matado de ese modo tan violento a ese hombre.

Lo que diferencia esta serie de otras del mismo tipo es que no hay que descubrir quién ha matado a la víctima, sino que el detective debe encontrar las razones por las que lo ha hecho. Sus creadores van ocultando hábilmente información al espectador y logra engancharle desde el primer episodio.

En las siguientes temporadas de The Sinner se van planteando nuevos casos en los que el detective Harry Ambrose tiene que descubrir un nuevo. En la segunda temporada el detective regresa a su ciudad natal donde un niño de 13 años ha confesado que ha envenenado a sus padres, en la tercera lo que parecía una investigación sobre otro accidente de coche a las afueras de Dorchester da un giro radical y se convierte en un interesante caso y en la cuarta y última Ambrose ya está retirado y viaja a Maine para disfrutar del verano, pero el suicidio de una joven sacará a la luz una tragedia familiar que lo cambiará todo.

El reparto de esta serie de misterio e intriga

El protagonista de todas las temporadas es el actor Bill Pullman que da vida al torturado detective Harry Ambrose y tendrá que enfrentarse en cada una de las cuatro temporadas a nuevos misterios. En cada una de las temporadas la serie cuenta con diferentes personajes. Por ejemplo, en la primera entrega están Jessica Biel como Cora Tannetti, la mujer que ha asesinado a una persona, Christopher Abbott que da vida a su marido Mason Tannetti y los actores Dohn Norwood como Dan Leroy, Abby Miller como Caitlin Sullivan y Joanna Adler como Anne Farmer.

Además en el reparto de las demás temporadas están actores como Carrie Coon y Natalie Paul en la segunda, Matt Bomer y Chris Messina en la tercera y Alice Kremelberg y Michael Mosley en la cuarta, entre otros muchos.

La serie The Sinner es una de esas series imprescindibles para los amantes de las ficciones de misterio y suspense. Entre todas las temporadas destaca sobre todo la primera por la brillante interpretación de los actores Bill Pullman y Jessica Biel y por la habilidad de su director para mantener al espectador en vilo durante los ocho episodios. Una de las mejores series de intriga de Netflix que os podemos recomendar para las tardes de este verano.