Vuelco en el tiempo para el último fin de semana del año: la AEMET alerta de nieve y lluvias fuertes en estas zonas

La AEMET alerta de nieve y fuertes lluvias en estas zonas del país, será mejor que nos empecemos a preparar para un invierno de lo más intenso. Lo hemos visto en estos días en los que la situación se ha ido complicando por momentos, con un tiempo que parece que acabará siendo el que nos afectará de lleno. Es hora de saber qué pasará en estos días en los que el tiempo cobrará protagonismo poco a poco.

El último fin de semana del año va a estar especialmente complicado, sobre todo, si tenemos en consideración lo que puede pasar en unos días en los que parecerá que el tiempo nos juega una mala pasada. Sin duda alguna, estaremos pendientes de una previsión que puede condicionar nuestros planes en estos días que tenemos por delante y que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que la situación puede ir cambiando por momentos, de una manera que nos costará creer.

El tiempo da un importante vuelco en el tiempo este fin de semana

Empezaremos el fin de semana en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que quizás el tiempo debe darnos algunas novedades destacadas que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante.

Será el momento de aprovechar cada uno de los elementos que tenemos por delante y de lo que puede pasar en unas jornadas en las que el tiempo nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Este día tendremos que afrontar un cambio de tendencia que sin duda alguna puede acabar siendo esencial.

Viviremos unos días que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno en unos días en los que realmente el tiempo puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Llega un marcado cambio de tendencia que puede afectarnos de lleno en estas horas que tenemos por delante.

Una situación del todo inesperada que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca, con la mirada puesta a unos cambios en los que la realidad puede acabar siendo esencial en estas próximas horas.

La AEMET alerta de lluvias fuertes y nieve en estas zonas

Hay algunas zonas del país que estarán marcadas por las lluvias fuertes y la nieve que afectará de lleno a estas zonas del país. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio que puede ser esencial en estos tiempos que tenemos por delante repletos de planes y actividad.

Tal y como nos explica la AEMET: «Se mantendrá la inestabilidad, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones ocasionalmente con tormenta, en Baleares, fachada oriental y cuadrante nordeste peninsular, tendiendo a abrirse claros en el archipiélago. Se prevén persistentes y fuertes en el este de Cataluña, siendo también posible de forma local en las islas y Comunidad Valenciana. En el resto de la Península, cielos poco nubosos o con intervalos, tendiendo a cubrirse en la mitad sur debido a un frente que dejará precipitaciones en la mayor parte de Extremadura y Andalucía, yendo ocasionalmente con tormenta y granizo, y pudiendo afectar a regiones aledañas. Se prevén persistente y/o fuertes en zonas del extremo oeste de Andalucía, entorno del Estrecho y oeste de Alborán. Nevará en montañas del cuadrante nordeste y del sureste peninsular, pudiendo hacerlo en las del centro, a una cota de 1400/1600 metros y con acumulados significativos en el Pirineo oriental. En Canarias, intervalos nubosos con probables lluvias débiles y dispersas en las islas orientales y en el norte de las montañosas. Bancos de niebla en montañas del centro y cuadrante nordeste peninsular.

Temperaturas máximas en ascenso en la mayor parte de la Península, localmente notable en el Ebro y Cantábrico oriental, y exceptuando Andalucía occidental en descenso y regiones mediterráneas con pocos cambios. Tampoco se esperan cambios en el resto del país. Mínimas en ascenso en la mitad norte peninsular, con descensos en el Guadalquivir e interior sureste y pocos cambios en el resto. Heladas débiles en amplias zonas del interior peninsular, moderadas incluso localmente fuertes en montañas del norte».

Siguiendo con la misma previsión: «Soplará viento de componente sur con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en los litorales de Andalucía occidental, con viento moderado de componente oeste en Canarias y predominando el de componente este en el resto, también con probables intervalos fuertes y/o rachas muy fuertes en litorales de Cataluña, Cantábrico y Alborán. Precipitaciones persistentes y fuertes acompañadas de tormenta en el este de Cataluña, Andalucía occidental, Estrecho y Alborán, también posibles localmente en Baleares y Comunidad Valenciana. Rachas muy fuertes de viento de componente este en litorales de Cataluña, también probables del sur en los litorales atlánticos andaluces. Heladas localmente fuertes en montañas del norte peninsular».