El Barcelona ya calienta la «remontada» contra el Atlético de Madrid: «Creemos»

Desde que terminó el partido de Liga contra el Villarreal el pasado sábado por la tarde, el Barcelona ya comenzó a calentar la remontada que creen que es posible contra el Atlético de Madrid en la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey que se disputa este martes en el Camp Nou (21:00 horas). El equipo culé necesita un 5-0 para pasar a la final, pero se aferra a las remontadas logradas a lo largo de su historia para intentarlo una vez más ante el cuadro madrileño.

La «operación remontada» ya ha comenzado en Barcelona. Lo tienen claro en la entidad azulgrana. Pase lo que pase sobre el césped del Camp Nou a partir de las 21:00 horas de este martes, las horas previas a la vuelta de la semifinal contra el Atlético de Madrid deben ser un caldo de cultivo para motivar y calentar a sus aficionados. Saben que ese ambiente hostil ante el rival les puede dar alguna posibilidad más de conseguirlo.

Para conseguir ese gran ambiente en el Camp Nou, el Barcelona lleva ya varias horas colocando mensajes motivadoras a través de sus redes sociales para creer en esa remontada. Además, el club blaugrana ha publicado un vídeo de casi cuatro minutos con un titular claro: «Creemos en la remontada».

En este vídeo se pueden ver los goles de las grandes remontadas del Barcelona en los últimos años. Entre ellas, hay una a la que el barcelonismo se agarra para creer que es posible eliminar al Atlético de Madrid. Y no es otra que el 6-1 al PSG en la Champions League de la campaña 16/17 tras perder 4-0 en París con Luis Enrique en el banquillo culé y aquel gol final de Sergi Roberto.

Pero hay más remontadas a las que el Barcelona se agarra para eliminar al Atlético de Madrid: 3-0 al Anderlecht en la Copa de Europa 78/79, 3-0 al Goteborg en la Copa de Europa 85/86, 4-1 al Dinamo Kiev en la Copa de Europa 93/94, 5-1 al Chelsea en la 99/00, 4-0 al Sevilla en la Supercopa de España 09/10, 4-0 al Milan en la Champions 12/13, 6-1 al Sevilla en la Copa del Rey 18/19 y 3-0 al Sevilla en la Copa del Rey 20/21.

Creemos en la remontada. pic.twitter.com/ldzCkGq5B6 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 1, 2026