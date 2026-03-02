La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal liderada por mujeres españolas que se dedicaban a explotar a otras en un chalet-prostíbulo de Móstoles (Madrid). En la operación han sido detenidas siete personas y liberadas 18 mujeres obligadas a ejercer la prostitución.

La investigación policial se inició el mes de octubre de 2025, después de que el Hospital Universitario de Villalba, alertara a los agentes de que una mujer denunció ser víctima de explotación sexual.

Esa víctima relató a los agentes las penurias que pasó durante su encierro y señaló el lugar donde se ubicaba el chalet donde se prostituían a las mujeres. Una vez allí, la Policía pudo comprobar la veracidad del relato de la víctima.

Hacinadas y vigiladas 24 horas

Las víctimas dormían en el sótano, en literas con escaso espacio, compartiendo un único baño y bajo condiciones de hacinamiento. La vigilancia era constante: eran grabadas de forma permanente, incluso mientras dormían o se cambiaban de ropa, y se las obligaba a mantener la luz encendida durante la noche.

Las mujeres obligadas a ejercer la prostitución, debían estar disponibles las 24 horas del día, tenían prohibido rechazar clientes y debían entregar a sus jefas el 50% de lo que ganaban.

Mujeres que prostituyen a otras

Las cabecillas de la organización, todas mujeres, obligaban a las víctimas a vestir de forma sugerente para ser fotografiadas y anunciar sus servicios en páginas web de contactos. Para ello contaban con la colaboración de al menos dos hombres que trabajaban en turnos de 12 horas, encargados de editar las imágenes con programas de retoque fotográfico.

El incumplimiento de cualquiera de estas normas se castigaba con multas, insultos, amenazas o con la expulsión, perdiendo la fianza abonada.

Drogas y viagra

La organización también gestionaba la adquisición y suministro de drogas, principalmente cocaína y potenciadores sexuales, tanto para los clientes como para las propias mujeres.

En el caso de estas últimas, el consumo generaba dependencia y aumentaba las deudas contraídas con la organización. Las responsables de la red criminal femenina habían estructurado un entramado mercantil con al menos cuatro empresas identificadas, con el objetivo de ocultar la verdadera naturaleza de su actividad delictiva.

Una vez reunidos todos los indicios, a principios de febrero la Policía procedió a la detención de siete personas y a la realización de una entrada y registro. Durante las diligencias se intervinieron 10.000 euros en dinero en efectivo, diversas dosis de sustancias estupefacientes (cocaína y marihuana), así como documentación, teléfonos y equipos informáticos y fotográficos.