La UFAM de la Policía Nacional en Canarias ha desarticulado una red de proxenetas que prostituía a niñas de entre 14 y 16 años residentes en centros de protección de menores del Gobierno de Canarias. Los cuatro arrestados facilitaban la salida de las menores de los centros y las prostituían en sus propios domicilios con terceros.

La operación conjunta entre los agentes de la Policía Nacional y del Cuerpo General de la Policía Canaria se ejecutó el pasado 16 de diciembre en la isla de Gran Canaria tras meses de investigación de una red responsable de presuntos delitos contra la libertad e indemnidad sexual de menores.

La investigación se inició tras el intercambio de información obtenida de

manera paralela por ambos cuerpos policiales, lo que permitió detectar

indicios coincidentes sobre una posible actividad delictiva relacionada con la

explotación sexual de siete menores, algunas de 14 años.

Siete menores prostituidas

Como resultado del operativo desplegado, se ha detenido a cuatro personas y se practicaron dos registros en domicilios de Las Palmas de Gran Canaria y dos en el municipio de Santa Lucía de Tirajana.

Los agentes intervinieron diverso material digital e informático, así como dispositivos de almacenamiento, un arma de fuego tipo revólver, además de incautar sustancias estupefacientes en tres de las viviendas inspeccionadas.

Prisión para los cuatro detenidos

Las pesquisas apuntan a que los detenidos podrían estar implicados en la facilitación de encuentros sexuales con menores, siendo las presuntas víctimas jóvenes residentes en centros de protección dependientes del Gobierno de Canarias.

La operación que continúa abierta y que no se descartan nuevas detenciones, ha permitido localizar a un total de siete víctimas. Una vez finalizadas las diligencias policiales, los detenidos fueron puestos ad disposición de la autoridad judicial competente, decretando la misma prisión provisional para los cuatro detenidos.