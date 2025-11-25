Dos guardias civiles han resultado heridos leves durante la detención de una luchadora profesional de Artes Marciales Mixtas (MMA) en el interior de un avión comercial en el aeropuerto de Gando en Las Palmas de Gran Canaria. La luchadora, Sinead Kavanagh, ha quedado en libertad y los dos guardias están de baja.

Los hechos han tenido lugar la tarde de este lunes en el vuelo de las 19:30 horas desde Gran Canaria a Dublín, RYR095, en las pistas del aeropuerto de Gando. A esa hora, los guardias fueron alertados por la tripulación del vuelo de los desórdenes que estaba provocando la luchadora dentro del aparato.

El vuelo regresó a la terminal para que evacuaran a la mujer que estaba protagonizando el altercado con la tripulación y una pareja de guardias civiles subió a la cabina para detener a la luchadora de MMA.

«Estaba fuera de sí»

La respuesta de la luchadora de MMA con los guardias civiles no fue pacífica. «Estaba fuera de sí, la suerte es que uno de los compañeros practica la lucha», cuentan fuentes del caso.

Tal y como refleja el vídeo, el avión se convirtió en un improvisado ring en el que los guardias civiles luchaban en inferioridad contra una profesional de las artes marciales. La mujer se negó a identificarse y se enfrentó a los guardias negándose a abandonar la nave.

Finalmente, consiguieron bajarla del avión y detenerla por atentado a agentes de la autoridad. Este martes la luchadora fue puesta a disposición judicial y puesta en libertad como investigada.

AUGC: «No hay Táser en el aeropuerto»

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncian que los dos guardias heridos por la luchadora de MMA carecían de medios adecuadas para la detención y el transporte de la detenida.

La asociación revela que los guardias del aeropuerto carecían de pistolas eléctricas tipo Táser para reducir a personas violentas. En la provincia de Las Palmas, denuncia AUGC, la Guardia Civil sólo dispone de diez dispositivos eléctricos y ninguno de ellos en el aeropuerto de Gando.

La asociación profesional también denuncia que los vehículos de la Guardia Civil carecen de mampara protectora para trasladar a los detenidos.

Fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas informan que los dos guardias han resultado heridos leves.