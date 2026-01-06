El punto más frío de España hoy: Navarredonda marca -7ºC mientras el hielo congela Castilla y León

Navarredonda marca -7ºC mientras el hielo congela Castilla y León, el punto más frío de España es una realidad. Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que puede ser lo que nos afectará de lleno en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Un cambio que puede llegar a ser lo que nos afectará de lleno en estos días que hasta la fecha desconocíamos.

Hay un punto de España que es el más frío de unos días en los que el descenso de las temperaturas es una constante. Estaremos a merced de una serie de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos marcará en estos días que hasta la fecha no sabíamos, con algunas novedades que pueden llegar a ser esenciales. Es hora de saber qué nos está esperando en unos días plagados de actividad. Parece que toda precaución es poca en una comunidad autónoma que destacará por el frío más intenso.

España se prepara para vivir la temporada de frío intenso

El frío intenso acabará siendo una realidad en estos días en los que todo puede ser posible. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Será el momento de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en estos días.

Es hora de saber qué puede pasar con este frío intenso que puede afectarnos de lleno en estos días en los que parecerá que el invierno se ha convertido en un cambio de tendencia que puede ser esencial. Un cambio que nos hará sentir un frío intenso que acabará siendo protagonista.

España se prepara para recibir una ola de frío que proviene del ártico y que puede marcar unas cifras de récord. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcará de cerca. Son tiempos de aprovechar al máximo este tipo de elementos que serán los que nos afectarán de lleno.

Una temporada de frío que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Un cambio de tendencia que puede ser lo que nos marcará muy de cerca en estos días que tenemos por delante.

Navarredonda marca -7ºC en una Castilla y León que se congela

Se congela una Castilla y León que estará pendiente de un cambio de ciclo que puede ser clave. Sin duda alguna, estaremos muy pendientes de un giro radical que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que todo puede ser posible.

Tal y como nos explican estos expertos de la AEMET: «En el tercio norte, este y Sistema Central, nuboso o cubierto tendiendo en la parte sur a intervalos nubosos. En el suroeste, predominio de poco nuboso. Nevadas débiles en el norte y noreste, y alguna más ocasional en el resto de la mitad este, que tienden a remitir por la tarde. Temperaturas en ligero ascenso en el oeste, y sin cambios el resto. Heladas generalizadas, débiles o moderadas, localmente fuertes en zonas altas. Viento del norte y noreste, con rachas fuertes en montañas del norte, tendiendo a variable flojo al final». Las alertas estarán activadas: «Nevadas en el norte y noreste. Heladas generalizadas».

Para el resto de España la previsión del tiempo puede ser incluso peor: «Situación marcada por la estabilidad en la mayor parte de la Península y Baleares con cielos poco nubosos o despejados. No obstante, el paso de un frente atlántico dejará cielos nubosos o cubiertos, ya desde primeras horas en el tercio noroeste y Cantábrico, y terminando por nublar los cielos de la mayor parte del territorio, a excepción del tercio sureste. Dejará precipitaciones en Galicia, área cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y Pirineos, siendo posible también de forma débil y ocasional en otros puntos de la mitad norte o del extremo oeste peninsular. Tampoco se descarta algún chubasco ocasional en Baleares y Melilla. La cota de nieve, muy baja al principio, tenderá a ir subiendo con la llegada del frente, quedando en 500/600 metros y subiendo al entorno de los 1000 m. No obstante, podría nevar localmente a cotas de 300/500 en el centro norte peninsular. Se prevé acumulados significativos en el Pirineo también posibles en la Cantábrica. En Canarias, cielos nubosos con precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto. Temperaturas máximas en aumento en Baleares y mitad norte y extremo sureste peninsular. En general con pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en Baleares, litorales de la mitad sur del Mediterráneo y depresiones del cuadrante suroeste. Pocos cambios en el resto, con algunos ascensos en regiones de Galicia, Aragón y del Cantábrico. Se darán heladas en Mallorca y generalizadas en el interior peninsular, siendo moderadas incluso localmente fuertes en la mitad este, meseta Norte y montañas. Soplará viento de componente oeste en la Península y Baleares, siendo al principio del norte en las islas. Se prevé moderado en litorales y tercio este peninsular, llegando a fuertes con rachas muy fuertes en litorales del Cantábrico, bajo Ebro, Pirineos, Ampurdán, Baleares y Alborán, siendo también posible en otros puntos de litoral mediterráneo. Alisio fuerte con rachas muy fuertes en Canarias».