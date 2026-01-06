Precaución extrema en Andalucía este 6 de enero: las lluvias dejan paso al hielo y la nieve en carretera

Las lluvias dejan paso al hielo y la nieve en carretera, se pide precaución en Andalucía este 6 de enero. Es importante estar pendientes de una serie de cambios que pueden acabar marcando una diferencia importante en estos días en los que parecerá que el tiempo cobra un especial protagonismo. Estaremos muy pendientes de un cambio de ciclo que parece que llegará en estos días en los que el tiempo puede ser protagonista.

Andalucía se prepara para este 6 de enero en el que los expertos piden precaución extrema. Será el momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede ser esencial. Un giro radical al que nos enfrentaremos con algunos cambios destacados que pueden ser los que nos marcarán de cerca. Un giro racial que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar, a una velocidad que, sin duda alguna, no esperaríamos. Con ciertos elementos que serán los que nos afectarán de lleno en estos días en los que todo puede ser posible. Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que todo puede ser posible.

Este 6 de enero los expertos piden precaución extrema en Andalucía

Una de las zonas más afectadas por la borrasca Francis, ha sido Andalucía, que ha vivido unos días de lluvias intensas. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Estaremos muy pendientes de un giro radical en el que todo puede ser posible.

Es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que el tiempo se convierte en uno de los grandes protagonistas. El invierno parece que acabará siendo la antesala de algo más, con ciertas novedades que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno.

Un cambio radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Un giro radical que puede ser el que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Sin duda alguna estaremos pendientes de un cambio de ciclo que hasta la fecha no sabíamos.

Es hora de conocer qué es lo que nos está esperando en estas jornadas en las que todo puede acabar siendo posible. Un cambio de ciclo que se convertirá en la antesala de un frío intenso que nos acompañará.

Las lluvias dejan paso al hielo y la nieve en la carretera

El hielo y la nieve en la carretera serán una realidad, estas lluvias que tenemos por delante acabarán siendo una realidad. Llega un importante cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Cielos nubosos con precipitaciones moderadas en la vertiente mediterránea oriental, durante la madrugada. Cielos poco nubosos en el resto. Temperaturas en descenso, localmente notable en la vertiente mediterránea. Heladas débiles a moderadas en la mitad oriental y Sierra Morena. Vientos flojos a moderados de componente norte, ocasionalmente con rachas muy fuertes en Sol y Guadalhorce». Las alertas estarán activadas: «Heladas débiles a moderadas en amplias zonas del interior, más probables en Granada. Acumulación de nieve por encima de 900-1000 metros en sierras orientales de madrugada. Rachas muy fuertes en Sol y Guadalhorce».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Se mantendrá la inestabilidad en el extremo sureste peninsular, Melilla y Baleares, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones, ocasionalmente con tormenta, probables en forma de nieve en interiores del sureste a una cota de 300/500 metros, sin descartar Mallorca por encima de 500/700 m., y tendiendo a despejar. Por otro lado el paso de frentes también dejará cielos nubosos o cubiertos en el noroeste y centro norte peninsular, con precipitaciones en Galicia, área cantábrica, alto Ebro y norte de la Ibérica y de la meseta Norte tendiendo en general a remitir. La cota se situará en 400/600 m., pudiendo bajar a 200/400 m. en el centro norte. Predominio de cielos poco nubosos o despejados en el resto, con intervalos nubosos en montañas de la mitad norte peninsular, zonas de ambas mesetas y a primeras horas en el resto del Mediterráneo. En Canarias, cielos nubosos con precipitaciones en el norte de las islas montañosas también posibles de forma ocasional en el resto. Temperaturas máximas en descenso en el tercio sur peninsular, notable en puntos de Andalucía, así como en Asturias y Pirineos, con ascenso en el resto del cuadrante nordeste y en zonas de la meseta Norte. Mínimas en descenso en Baleares y mitad sureste peninsular, localmente notables en Andalucía oriental, con ascensos en Galicia, León y zonas aledañas. Pocos cambios térmicos en el resto. Se darán heladas prácticamente generalizadas en el interior peninsular que serán moderadas, incluso localmente fuertes, en interiores de la mitad este, meseta Norte y montañas».