Alerta en la Comunidad Valenciana para el día de Reyes: nevadas y mínimas históricas

La Comunidad Valenciana está en alerta en el día de Reyes. La AEMET ha decretado la alerta amarilla por las nevadas que se pueden producir en el interior norte de Alicante y el interior sur de Valencia, además de por mínimas de hasta -4 ºC que se pueden registrar en el interior sur de la Comunidad Valenciana. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana en este día de Reyes.

«Temperaturas mínimas en descenso notable en el interior de Alicante. Heladas débiles generalizadas en el interior, localmente moderadas». Así avisa la AEMET sobre los fenómenos significativos que se pueden producir en la Comunidad Valenciana para este día de Reyes. Las provincias de Valencia y Alicante están en alerta durante la noche y la primera hora de la mañana por nevadas que pueden provocar una acumulación de nieve de 2 centímetros en 24 horas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, la nieve aparecerá en la Comunidad Valenciana el día de Reyes en el interior norte de la provincia de Alicante y el interior sur de Valencia. También se ha decretado la alerta amarilla por temperaturas mínimas de hasta -4 ºC a las que se puede llegar en el interior de Alicante, concretamente en Alcoy. En Valencia las mínimas también serán de -4 ºC en Requena y de -3 ºC en Onteniente.

El punto más frío de la Comunidad Valenciana estará en Castellón, concretamente en la localidad de Morella, donde se esperan temperaturas de hasta -5 °C. Unas mínimas históricas para una zona en la que no se espera nieve.

El día de Reyes en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción del tiempo en la Comunidad Valenciana para este martes 6 de enero, el día de Reyes en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón:

Cielo nuboso disminuyendo a poco nuboso en el tercio sur, con probabilidad de precipitaciones débiles a primeras horas, con cota de nieve bajando de 600 a 800 m a los 400-500. En el resto, cielo poco nuboso. Temperaturas mínimas en descenso, notable en el interior de Alicante; máximas en ligero ascenso en el litoral central y con pocos cambios o en ligero descenso en el resto. Heladas débiles a moderadas en el interior, débiles en puntos del prelitoral. Viento del noroeste moderado, con rachas fuertes o muy fuertes en el interior del tercio norte.