La AEMET avisa sobre la nieve en la noche de Reyes: ¿dónde nevará en la Comunidad Valenciana?

La AEMET ha decretado la alerta amarilla por nieve en la Comunidad Valenciana para este lunes 5 de enero. Las provincias de Alicante, Valencia y Castellón vivirán uno de los días de Reyes más fríos de las últimas décadas. La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado sobre lluvias generalizadas durante todo el día y también sobre las zonas en las que nevará cerca del Mediterráneo durante la jornada. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la nieve en la Comunidad Valenciana.

La borrasca Francis y una masa de aire frío del ártico helarán la Comunidad Valenciana este lunes 5 de enero de 2026, día en el que se celebra la noche de Reyes. La AEMET ha decretado la alerta amarilla por nieve en el interior sur de la provincia de Castellón, el interior norte y sur de Valencia y en el interior de la Comunidad Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado de una acumulación de nieve en 24 horas de 2 centímetros.

En la provincia de Castellón, se llegará a los -4 ºC durante la noche y la AEMET ha avisado de «cielo muy nuboso tendiendo a poco nuboso, con precipitaciones débiles de madrugada, de nieve por encima de 500 m, con baja probabilidad de acumulados locales de 2 cm». Así que se esperan nevadas en zonas de Castellón como Barracas, El Toro y otros puntos del interior como Morella o Cinco Torres.

En Valencia también se espera nieve para esta noche de Reyes en todo el interior de la provincia. La AEMET ha avisado de una «cota de nieve en torno a 500-1000 m, sin descartar espesores de en torno a 2 cm en puntos del interior». Así que se esperan nevadas en la Sierra Calderona, la zona de Requena-Utiel, Buñol, Ayora, Cofrentes, la Fuente de la Figuera o Mogente.

En el interior de Alicante también se espera nieve en localidades como Villena, Alcoy, Concentaina, Castalla, Elda o Jijona. «La cota de nieve bajará hasta situarse en torno a 500-1000 m en el norte de la provincia y 1000-1500 m en el sur, sin descartar espesores de en torno a 2 cm en puntos del interior norte», avisa la AEMET.

La Agencia Estatal de Meteorología también ha decretado la alerta amarilla por viento y olas de 2 a 3 metros en todo el litoral de la provincia de Alicante. Por lo que respecta a las lluvias, se espera un día con precipitaciones en todos los puntos de la Comunidad Valenciana, principalmente en la zona sur del Mediterráneo.

Aviso sobre la nieve en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción de la AEMET con respecto a la nieve en la Comunidad Valenciana para este lunes 5 de enero, día en el que se celebra la noche de Reyes:

Cielo cubierto sin descartarse precipitaciones débiles y aisladas en el tercio norte de madrugada; en el resto serán más probables y abundantes cuanto más hacia el sur. La cota de nieve bajará hasta situarse en torno a 500 m en el tercio norte, 1200-1400 m bajando a 500-1000 en la zona central y 1600-1800 m bajando a 800-1000 en el tercio sur, sin descartar espesores de en torno a 2 cm en puntos del interior. Temperaturas en descenso. Heladas débiles en el interior. En el norte de Castellón, viento moderado del noroeste; en el resto del litoral, viento del norte y nordeste moderado; en el resto, viento flojo de dirección variable, predominando la componente norte, con intervalos de moderado.