Todos los premios de Lotería de Navidad 2025 que han tocado en la Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana ha sido uno de las comunidades autónomas más agraciadas en la Lotería de Navidad. Concretamente, las provincias de Valencia, Alicante y Castellón llegó la fortuna con el reparto de varios premios para cambiar la vida de los valencianos y valencianas que compraron su décimo.

A pesar de que no tuviesen la fortuna de que cayese el Gordo y el Segundo Premio, en el resto de categorías si que ha terminado tocando en algún punto del territorio valenciano. Desde el tercer hasta el quinto premio han habido hasta ocho números premiados para alegrar con la Lotería de Navidad a familias, amigos, vecinos y compañeros de trabajo.

Los décimos premiados de la Lotería de Navidad en la Comunidad Valenciana

Tercer Premio (500.000 euros): 90.693 en Alicante, Alzira, Gandía y Manises.

(500.000 euros): en Alicante, Alzira, Gandía y Manises. Primer Cuarto Premio (200.000 euros): 78.447 en Valencia, Mislata y Alaquàs.

(200.000 euros): en Valencia, Mislata y Alaquàs. Segundo Cuarto Premio (200.000 euros): 25.508 en Manises, Benidorm, Pedreguer y Moraira.

(200.000 euros): en Manises, Benidorm, Pedreguer y Moraira. Primer Quinto Premio (60.000 euros): 23.112 en Manises, Alfara del Patriarca y Alaquàs.

(60.000 euros): en Manises, Alfara del Patriarca y Alaquàs. Segundo Quinto Premio (60.000 euros): 60649 en Torrevieja.

(60.000 euros): en Torrevieja. Tercer Quinto Premio (60.000 euros): 77.715 en Manises, Orhuela, Benidorm, Elda y Alaquàs.

(60.000 euros): en Manises, Orhuela, Benidorm, Elda y Alaquàs. Octavo Quinto Premio (60.000 euros): 18669 en Algemesí, Alcoi y Sand Vicente del Raspeig.

Cómo cobrar la Lotería de Navidad

En el caso de que esté abierta, puedes cobrar el premio a partir de las 18:00 horas, aunque sólo si el importe no supera los 2.000 euros. En caso de que el premio sea mayor de la cantidad de 2.000 euros, como sucede con todos los premios desde el Gordo de Navidad al quinto premio, incluido, tendrás que acudir a a partir del miércoles 23 de diciembre a una oficina bancaria asociada a Loterías y Apuestas del Estado para cobrar el dinero de tu décimo.

El plazo para poder cobrar la Lotería de Navidad es de tres meses desde que se celebra el Sorteo. Es decir, que puedes cobrar hasta el 22 de marzo de 2026, aunque mejor que intentes cobrarlo antes ya que a medida que se acerca el plazo, aumentan las reclamaciones de los ganadores y entonces puede que tarden más en pagarte en el caso de que tu premio supere los 2.000 euros y tengas que ir al banco a cobrar.