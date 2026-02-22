Sánchez reconoce que censurará las redes para frenar a Vox: «Hay que acabar con sus discursos de odio»

Pedro Sánchez ha reconocido este domingo que censurará las redes sociales para frenar el avance de Vox en los entornos digitales. «Hay que acabar con sus discursos de odio», ha referido el presidente socialista del Ejecutivo. Sánchez, que también ha cargado contra los tecno-oligarcas, ha pedido «quitar sus sucias manos» de los móviles de los menores.

Así se ha expresado en un mitin celebrado en Ponferrada (León), donde ha arropado al candidato del PSOE a la Junta de Castilla y Léon, Carlos Martínez. Ante un centenar de personas, congregadas en la Térmica Cultural, edificio declarado en «peligro grave» de seguridad, Sánchez ha cargado contra «la ultraderecha» por sus reproches tanto a él como a su Ejecutivo de que, con su anuncio censurar el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, su único objetivo pase por «censurar».

«¿Es una cuestión de izquierda y de derecha?», se ha preguntado el líder socialista del Ejecutivo poniendo en entredicho que, querer «proteger» a los menores en los entornos digitales, no es una cuestión de partidos. Para Sánchez, debería ser «de sentido común» el hecho de «exigir y garantizar la misma dignidad para nuestros jóvenes y nuestros menores» tanto dentro como fuera de las redes sociales.

El presidente del Gobierno, que ha echado en cara a los tecno-oligarcas «diseñar algoritmos que privilegian y benefician los discursos de odio de la ultraderecha», ha referido que esta misma, en claras alusiones a Vox, «al decir que no a este tipo de medidas» lo que hace «es precisamente reconocer quien es su amo y a qué intereses defiende».

De hecho, fue el propio líder de los verdes, Santiago Abascal, quien el pasado 4 de febrero cargó duramente contra la medida del presidente del Gobierno. «¡Que lo prohiban los padres, no el Gobierno», sostuvo en un mitin celebrado en Tarazona (Aragón), ante un auditorio que con el aforo completo. Entonces, Abascal, reprochó el «prohibicionismo» instaurado por las políticas de Sánchez contra todos los españoles.

Sánchez, que ha visitado la localidad leonesa por sexta vez desde el pasado verano, cuando una oleada de incendios arrasó más 140.000 hectáreas en todo Castilla y León, ha reseñado contra todo su postura de los suyos. A su juicio, en los últimos años las redes sociales se han convertido en el germen de todo tipo de «estereotipos», «prejuicios» y toda la» desigualdad de género».

«Pornografía, violencia, contenidos zafios, desinformación, bulos, todo espoleado», ha señalado Sánchez. Según él, todo ello debido a «un algoritmo que hacen cuatro o cinco matemáticos y que lo que hacen es siempre privilegiar la expansión de ese tipo de contenidos mucho mas constructivos y micho más positivos».

«Mientras nosotros gobernemos, por supuesto vamos a poner por delante la salud de nuestros y hijos a la cuenta de resultados de cuatro tecno-oligarcas que viven en Estados Unidos», ha pronunciado Sánchez. Con todo, ha llamado a «quitar» las que ha tildado de «sucias manos» de los tecno-oligarcas «de la salud mental de nuestros hijos y nuestras hijas y de sus móviles». «Esa es una causa por la que merece la pena luchar», ha dicho el líder del Ejecutivo.