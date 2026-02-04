Abascal contra la censura de los menores en redes: “¡Que lo prohiban los padres, no Sánchez!”

Para el líder de Vox, Santiago Abascal, la propuesta del Gobierno de España de censurar el uso de las redes sociales a los menores de 16 años responde a una artimaña de Pedro Sánchez cuyo objetivo es tratar de minorizar el impacto que la formación tiene en las generaciones más jóvenes. »¡Que lo prohiban los padres, no el Gobierno», ha sostenido este miércoles en el teatro de Tarazona ante un auditorio que ha colgado el no hay billetes. El líder de Vox ha criticado el «prohibicionismo» instaurado en las políticas de Sánchez contra la ciudadania española.

Abascal ha recordado el cambio de postura por parte de la izquierda respecto a rebajar la edad para poder votar en España con la nueva iniciativa de redes: «¿Pero no decían que tenían que votar a los 16 años?», ha sostenido señalando la paradójica ironía ante la nueva propuesta socialista, con la que los menores de 16 no podrán tener acceso a plataformas digitales.

Para Vox, la izquierda ya no defiende el cambio de edad en los nuevos electores porque «no les beneficiaría» a la luz de la tendencia que reseñan la demoscopia entre la generación de votantes zoomers.

«No niego que no haya riesgo, pero serán los padres, no el gobierno quien defienda a sus hijos», ha señalado entre fuertes aplausos de los presentes, denunciando que el Ejecutivo «ya tiene compradas las televisiones y gran parte del panorama mediático con el dinero de los españoles» y que ahora pretende silenciar el único espacio que no controla. Para el líder de Vox, no se trata de proteger a los menores, sino de «callar al pueblo español».

Abascal ha denunciado la hipocresía de Sánchez sobre la supuesta «soberanía digital»: «¿La van defender los que han entregado la soberanía de España hace 30 años, o a Bruselas, o al separatismo catalán, o al separatismo vasco?».

«¿Quién protegía a los menores en las saunas de las familias del sucio Sánchez?», ha añadido: «A los niños hay que protegerlo de esta gente, no de las redes sociales”. “Han condenado a los niños a la pornografía y a la sexualidad», ha lamentado criticando el cambio de sexo en menores.

Además ha señalado la connivencia del PP con la propuesta de Sánchez, al subrayar que los populares han peleado por la «paternidad de la idea», alertando que los dos partidos del bipartidismo clásico están discutiendo sobre «quién quiere prohibir más».

Frente a la persecución del ciudadano español por parte de las instituciones, Abascal ha criticado las ventajas de las que gozan con el Gobierno de Sánchez los inmigrantes ilegales.

El presidente de Vox ha afirmado que «la invasión mata», denunciando la regularización masiva de inmigrantes ilegales, el colapso de la sanidad, de la vivienda y de los servicios públicos, mientras «el dinero que no llega a los españoles sí llega a otros».