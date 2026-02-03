Sánchez anuncia que prohibirá el acceso a la redes sociales a los menores de 16 años

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que prohibirá el acceso a la redes sociales a los menores de 16 años en España. El líder socialista lo ha comunicado este martes en la reunión anual del World Government Summit en Dubái (Emiratos Árabes Unidos). Su homólogo francés, Emmanuel Macron, ya puso en marcha esta medida hace unas semanas en el país vecino.

Información en desarrollo.