AEMET prevé un día soleado con brumas y heladas en Castilla y León

Hoy, 16 de marzo de 2026, en el conjunto del territorio de Castilla y León se espera un día poco nuboso con intervalos nubosos. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o experimentarán un ligero descenso, mientras que las máximas ascenderán, pudiendo ser notable en algunas áreas. Habrá probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales, así como heladas débiles dispersas en zonas de montaña. El viento será del norte o variable, flojo.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 16 de marzo

Cielo nublado y brisa fresca en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 17 grados y la sensación térmica se mantendrá en un rango similar, lo que sugiere un día cómodo para disfrutar al aire libre. Sin embargo, el viento, que soplará con cierta fuerza, podría hacer que la brisa se sienta más intensa, así que es recomendable abrigarse un poco al salir.

Ya por la tarde, el sol se asomará tímidamente, iluminando la ciudad con su luz dorada antes de que se esconda tras el horizonte a las 19:29. La humedad, que alcanzará niveles altos, dará al ambiente un toque pesado, pero no será suficiente para deslucir la jornada. Con un cielo que se mantendrá mayormente nublado, el tiempo invita a pasear y disfrutar de la belleza de León, mientras se aprovechan las horas de luz que quedan.

Zamora: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre Zamora, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 2 grados, mientras el viento sopla con fuerza, creando una sensación de frío que invita a abrigarse. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la intensidad del viento, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h, lo que podría generar un ambiente agitado.

La tarde traerá consigo un contraste notable, con temperaturas que apenas alcanzarán los 14 grados y una humedad que podría llegar al 90%. Aunque no se prevén lluvias significativas, la sensación térmica puede resultar incómoda. Es recomendable llevar un paraguas a mano y no olvidar la bufanda, ya que el viento puede sorprender en cualquier momento.

En la ciudad de Salamanca, cielo despejado y sol radiante

El día amanece en Salamanca con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:33. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá fresca, rondando los 4°C, pero la sensación térmica será aún más baja, alcanzando los 3°C. La humedad, que se situará en un 35%, permitirá que el ambiente se sienta agradable.

Por la tarde, el sol brillará con fuerza, elevando la temperatura hasta los 17°C, aunque la sensación térmica podría llegar a ser más cálida. El viento soplará de manera moderada, con ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h, así que se recomienda tener precaución. La jornada se desarrollará sin probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día fresco y soleado hasta la puesta del sol a las 19:30.

Valladolid: cielos despejados y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con cielos mayormente despejados y temperaturas que oscilarán entre los 3 y 17 grados. Aunque se prevén algunas nubes, no se esperan lluvias ni vientos fuertes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable.

Es un día ideal para pasear por los parques o disfrutar de una terraza al sol. La tranquilidad del tiempo invita a realizar actividades al aire libre, perfectas para desconectar y disfrutar de la ciudad.

Cielos despejados y sol radiante en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 5 grados, pero la sensación térmica puede bajar a 1 grado, así que es recomendable abrigarse bien. A medida que avance el día, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una temperatura máxima de 15 grados por la tarde. Será un buen momento para salir y disfrutar del aire libre, así que no olvides llevar una chaqueta ligera para la noche.

Palencia: aire fresco y cielo despejado

Las primeras horas traen un aire fresco, con temperaturas que rondan los 2°C y un cielo despejado que invita a disfrutar del día. A medida que avanza la mañana, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 16°C, mientras el viento sopla de manera suave a 10 km/h, creando una sensación agradable en el ambiente.

Sin embargo, la tarde podría traer consigo algunas rachas de viento más intensas, alcanzando hasta 40 km/h y un ligero aumento en la humedad. Se recomienda llevar una chaqueta ligera, ya que la sensación térmica podría descender a -2°C al caer la noche, cuando el cielo se mantendrá mayormente despejado.

Cielos despejados y ambiente fresco en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 4 grados, pero la sensación térmica puede bajar hasta -1, así que es recomendable abrigarse bien. A medida que avance el día, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una temperatura máxima de 12 grados por la tarde. La brisa suave del viento, que soplará a unos 10 km/h, hará que la jornada sea agradable. No olvides llevar una chaqueta ligera si planeas salir al atardecer, ya que la noche traerá consigo un descenso en las temperaturas.

Segovia: cielo despejado y tarde variable

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco, con temperaturas mínimas alrededor de 3°C. A medida que avanza la mañana, el sol se alza y el mercurio comienza a ascender, alcanzando los 15°C por la tarde, mientras el viento sopla suavemente desde el norte a 10 km/h.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes, así que es recomendable llevar una chaqueta ligera. La humedad se mantendrá entre un 55% y un 90%, lo que podría hacer que la sensación térmica varíe, así que prepárense para un día de contrastes.

Agradable jornada con nubes dispersas en Soria

La jornada en Soria comienza con un amanecer fresco, donde el cielo se presenta mayormente despejado. A medida que avanza la mañana, la temperatura irá subiendo, alcanzando una sensación térmica de hasta 17 grados, lo que promete un ambiente agradable. Sin embargo, la tarde traerá consigo un cielo parcialmente nublado, aunque la probabilidad de lluvia se mantiene baja, lo que sugiere que la lluvia no será un inconveniente.

Con una máxima de 16 grados y una mínima de 1, la jornada se siente variable, pero en general, será fresca. Los sorianos disfrutarán de aproximadamente 12 horas de luz, desde el amanecer a las 07:26 hasta la puesta del sol a las 19:17, lo que permitirá aprovechar el día al aire libre sin preocupaciones por el mal tiempo.