Ridículo de la presidenta de México: no va al partido inaugural del Mundial y regala su entrada a una indígena

Tras las actuaciones musicales de Shakira, Ryan Castro, J Balvin, Belinda, Maná y compañía, las miradas del Azteca se volvieron hacia la zona VIP del estadio. Allí, la presidenta de México -Claudia Sheinbaum- debía presidir el partido inaugural del Mundial entre México, uno de los países organizadores del torneo, y Sudáfrica.

Sin embargo, quien se sentó en el lugar presidencial fue Yolett Cervantes Cuaquehua, una joven indígena que ganó el concurso organizado por el Gobierno de México para hacerse con la entrada. «No voy a ir a ningún partido, ni al inaugural ni a otro», dijo la presidenta mexicana. En su lugar, presenciará el partido en el Deportivo Hermanos Galeana, acompañada por familias y aficionados.

Para un país con una ferviente afición y tradición futbolística que ha consolidado al albergar tres Mundiales, es de sorprender la decisión de la mandataria de no seguir los pasos de sus antecesores Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) y Miguel de la Madrid (1982-1988), quienes debieron afrontar las manifestaciones y el abucheo de los aficionados durante los partidos inaugurales de los mundiales de 1970 y 1986 que se celebraron en la capital mexicana.

Cervantes, una atleta indígena procedente de las brumosas tierras altas del estado de Veracruz, en el este de México, superó a otras 1000 jóvenes de todo el país con un video viral en el que hacía dominadas con un balón de fútbol con los pies y vestida con su atuendo indígena tradicional. El Mundial, el evento más visto del planeta, ha servido como una plataforma de influencia y un instrumento de poder para que los líderes refuercen su presencia global y mejoren su reputación.

El Mundial arranca en México

Los 39 días en los que está extendido el torneo dibujan un nuevo plan de trabajo para combatir la clásica exigencia de un Mundial y los peligros invisibles del actual. Ninguna de las sedes está exenta del calor extremo que ya protagonizó el pasado Mundial de Clubes 2025, también organizado en Estados Unidos en fechas similares. Aquel fue del 13 de junio al 14 de julio y el de naciones abarcará del 11 de junio al 19 de julio.