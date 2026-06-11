Inauguración del Mundial 2026: a qué hora es, dónde verlo en directo, quién canta en la ceremonia y mucho más

La fiesta del fútbol ya está aquí. Este jueves 11 de junio comienza el Mundial 2026 y lo hace en Ciudad de México. El estadio Azteca vivirá la tercera ceremonia de inauguración de su historia, tras los de 1970 y 1986, convirtiéndose además en el primer estadio en haber albergado tres citas mundialistas. Antes del México–Sudáfrica que abre el Mundial 2026 se celebrará a partir de las 19:00 horas.

Al celebrarse en tres países distintos, este Mundial 2026 contará con tres ceremonias de apertura, aunque la más especial será la que dé el pistoletazo de salida a la competición, en el Azteca. En ella habrá varias actuaciones musicales con artistas de primer nivel tanto a nivel mundial como, sobre todo, local e hispanohablante. Además, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, darán el habitual discurso inicial.

¿A qué hora es la inauguración del Mundial 2026?

La ceremonia de inauguración del Mundial 2026 comenzará a las 19:30 horas de España, hora menos en Canarias, mientras que en Ciudad de México serán las 11:30 de la mañana. El partido comienza a las 21:00 horas y la ceremonia de inauguración empieza 90 minutos antes. Las puertas se abrirán cuatro horas antes del inicio del partido y se ofrecerá una amplia gama de experiencias, incluyendo activaciones exclusivas, premios y entretenimiento previo al encuentro, según indica FIFA.

¿Dónde ver la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 desde España?

El partido comenzará a las 21:00 horas y se podrá seguir en TVE, a través de La 1. Dos horas antes, a las 19:00 horas, comenzará la retransmisión en la televisión pública, desde el estadio Azteca, de cara a la ceremonia de inauguración. Justo a esa hora arrancará también el directo de OKDIARIO en el que no faltará detalle sobre todo lo que suceda durante el primer día de este Mundial 2026.

¿Quién canta en la inauguración del Mundial?

La lista de artistas que formarán parte de esta ceremonia es bastante amplia. La FIFA ha montado una fiesta a la altura de lo que representa esta cita. De hecho, han lanzado un álbum con canciones exclusivas para este Mundial 2026, entre las que destaca Dai Dai, de Shakira. Lógicamente, será la que ponga el colofón a la ceremonia, pero habrá más.

Entre las actuaciones destacadas se encuentran las de Belinda –ídola local–, Burna Boy, Danny Ocean, J Balvin o Ryan Castro, en lo que será una fiesta también de la música latina y urbana. Los Ángeles Azules, un grupo de la misma capital mexicana que cantan cumbia, también estarán presentes, al igual que la banda más famosa del país, Maná.

Como novedad, la interpretación de los himnos de cada país correran a cargo de un artista. En el caso del México-Sudáfrica, Alejandro Fernández interpretará el himno nacional mexicano, mientras que Tyla interpretará el himno nacional de Sudáfrica.

¿Qué partidos se juegan hoy en el Mundial?

La ceremonia de inauguración arranca este jueves antes de que se celebre el primer partido del Mundial 2026. El México–Sudáfrica será el primero de los 104 partidos que se jugarán en las próximas cinco semanas, pero no el único. Ya de madrugada se disputará el segundo partido del grupo A, entre Corea del Sur y República Checa, a las 4:00 horas de España. El partido se celebrará en la ciudad mexicana de Guadalajara.

¿Cuándo juega España su primer partido del Mundial 2026?

El primer partido de España en este Mundial se jugará el 15 de junio. El próximo lunes, la selección española debutará en un campeonato en el que es una de las máximas favoritas. Será en Atlanta, a las 18:00 horas de España, contra Cabo Verde.

¿Cuál es la canción del Mundial 2026?

Dai Dai será el himno oficial del Mundial 2026. La canción fue presentada mediante un breve avance audiovisual compartido por Shakira y la FIFA, donde se escucha parte del estribillo y se muestra parte de la coreografía de las canción, con Shakira y todo su equipo de bailarines. Aunque no será la única, dado que la FIFA ha lanzado un álbum con muchísimas canciones de artistas de todos los rincones del mundo.