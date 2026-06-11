Casi nadie los conoce pero estos 10 pueblos de Castilla-La Mancha son una maravilla oculta de España

El verano está a la vuelta de la esquina y, con él, las ganas de hacer escapadas, descubrir rincones nuevos y salir de las rutas de siempre, y aunque seguro que muchos van a mirar hacia la costa, hay una opción que sigue pasando desapercibida para muchos y que no es otra que Castilla-La Mancha que cuenta con mucho que ofrecer para un verano de película y más si nos fijamos en algunos de sus mejores pueblos.

Hay lugares en esta comunidad que sorprenden desde el primer momento, pueblos que tienen historia, paisajes inesperados y un encanto que no necesita grandes multitudes para destacar. Algunos son conocidos, pero otros siguen siendo pequeñas joyas que no aparecen en todas las listas. Precisamente eso es lo que ha querido mostrar la cuenta de Instagram @elviajerofisgon en uno de sus vídeos más comentados, donde rompe con esa idea tan repetida de que La Mancha no tiene nada especial. «Castilla-La Mancha es aburrido. Eso es lo que dice la gente que no ha visitado estos 10 pueblos bonitos de La Mancha», arranca este creador, antes de hablarnos de estos 10 pueblos de Castilla-La Mancha que seguro que vas a querer visitar este verano.

Almagro

El recorrido de este creador de contenido comienza en Almagro, uno de los pueblos más conocidos de la zona, pero que nunca decepciona. «Visita su plaza mayor y su famoso corral de comedias construido en 1628», recomienda el vídeo. Y es que este espacio, único en España, sigue siendo una de esas visitas que marcan la diferencia. Además, su Plaza Mayor, con soportales verdes y una estética muy reconocible, es de las que invitan a quedarse un rato sin prisas.

Alcalá del Júcar

El contraste llega con Alcalá del Júcar, uno de esos pueblos que parecen imposibles. «Casas cueva metidas en la montaña», resalta el vídeo, y no le falta razón. Construido sobre la ladera, con el río a sus pies, es uno de esos lugares que no encajan con la imagen típica que muchos tienen de Castilla-La Mancha y que merece una visita en verano.

Sigüenza

Sigüenza juega en otra liga. «Esta ciudad medieval es una de las mejores conservadas de España», destaca @elviajerofisgon. Y basta con pasear por sus calles para comprobarlo. Su catedral, su castillo y el ambiente tranquilo que se respira hacen que sea una escapada perfecta para desconectar sin necesidad de grandes planes.

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Consuegra

En Consuegra aparece una de las postales más icónicas de la región. «Donde Don Quijote se peleó con los gigantes. Es la postal perfecta», señala el vídeo. Los molinos alineados en lo alto, junto al castillo, siguen siendo uno de los lugares más fotografiados de Castilla-La Mancha.

Belmonte

Belmonte destaca por su castillo, uno de los mejor conservados de España. «Su castillo es muy épico y alberga Trebuchet Park», explica el creador. Este parque temático, centrado en máquinas de asedio, añade un punto diferente a la visita y lo convierte en un plan que va más allá de lo habitual.

Alarcón

Alarcón es otro de esos pueblos que sorprenden por su ubicación. «Una fortaleza rodeada por el río Júcar», describe el vídeo. Su iglesia de San Juan Bautista es otro de sus grandes atractivos, con murales que han sido reconocidos a nivel internacional. Todo el conjunto tiene algo especial, casi de lugar detenido en el tiempo.

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Pastrana

Pastrana mezcla historia y tradición. «Es famosa por Santa Teresa de Jesús, quien fundó dos conventos aquí», recuerda @elviajerofisgon. Pero no todo es patrimonio ya que también hay sitio para lo gastronómico, con recomendaciones claras: «Te recomiendo probar unas migas o un asado». Y ahí poco se puede añadir.

Brihuega

Si hay un momento concreto para visitar Brihuega, ese es julio. «En julio esto se pone morado de lavanda. Perfecto para hacer fotos», dice el vídeo. Los campos de lavanda han convertido a este pueblo en uno de los más fotografiados del verano, con un paisaje que cambia por completo durante unas semanas.

Ayna

Ayna rompe completamente con la idea de llanura infinita. «La Suiza manchega desafía la imagen tópica de La Mancha», explica el creador. Situado en plena sierra, con montañas y vegetación, es uno de esos lugares que sorprenden precisamente porque no encajan con lo que se espera. Además, cuenta con un extra poco conocido: «La Cueva del Niño alberga arte rupestre del Paleolítico».

Villanueva de los Infantes

El recorrido termina en Villanueva de los Infantes, uno de los pueblos con más peso histórico de la región. «Donde descansa el poeta Quevedo. Su Plaza Mayor es una joya del clasicismo», concluye el vídeo. Es uno de esos lugares que se disfrutan caminando sin rumbo, mirando detalles y dejando que el tiempo pase un poco más despacio.

Al final, la conclusión es que Castilla-La Mancha puede no ser el primer destino que viene a la cabeza cuando se piensa en verano, pero precisamente ahí está la clave. Menos gente, más tranquilidad y pueblos que, como vemos, están muy lejos de ser aburridos.