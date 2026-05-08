Estos son los 10 destinos europeos para escapar de las multitudes en tus viajes de 2026

Mientras las grandes capitales europeas continúan recibiendo millones de visitantes cada año, una nueva tendencia gana protagonismo: viajar fuera de las rutas más habituales. Estos son los 10 destinos menos conocidos de Europa junto con algunas de sus experiencias imprescindibles para disfrutar de una inmersión total, según Civitatis, plataforma líder en la reserva de actividades en español por todo el mundo. Entre naturaleza, patrimonio y cultura local, estos rincones se presentan como la alternativa perfecta a los destinos más saturados sin renunciar a una gran experiencia de viaje.

1. Riga (Letonia)

Destaca por su impresionante arquitectura Art Nouveau, considerada una de las más importantes del mundo. Sus calles adoquinadas, cafeterías y ambiente tranquilo la convierten en una escapada cultural perfecta.

Imprescindible: realizar una visita guiada por su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

2. Transilvania (Rumanía)

Entre pueblos medievales, bosques y castillos, Transilvania ofrece una de las experiencias más auténticas del este de Europa.

Imprescindible: visitar el famoso Castillo de Bran, ligado a la leyenda de Drácula.

3. Berat (Albania)

Esta ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad fascina por su legado otomano y su ambiente tradicional junto al río Osum. Imprescindible: recorrer sus barrios históricos y disfrutar de una clase de cocina con una familia albanesa.

4. Asturias (España)

La llamada España verde combina montañas, costa salvaje y una gastronomía profundamente ligada a la tradición. Imprescindible: recorrer los Picos de Europa con Civitatis y completar la experiencia con una degustación de sidra y queso asturiano.

5. Plovdiv (Bulgaria)

Plovdiv mezcla restos romanos, arte urbano y cafeterías modernas en una ciudad llena de contrastes. Imprescindible: descubrir su teatro romano durante una visita cultural o asistir a un espectáculo.

6. Serra da Estrela (Portugal)

Esta región montañosa conserva algunos de los paisajes más espectaculares y menos conocidos del país.

Imprescindible: hacer una excursión por el parque natural y probar el famoso queso Queijo da Serra.

7. Liubliana (Eslovenia)

Con un centro peatonal, zonas verdes y un ritmo relajado, Liubliana se ha convertido en uno de los grandes referentes europeos del turismo sostenible. Imprescindible: navegar por el río Ljubljanica y aprovechar para visitar el Lago Bled.

8. Parque de los Lagos de Plitvice (Croacia)

Uno de los espacios naturales más espectaculares de Europa gracias a sus aguas turquesas y sus pasarelas de madera entre cascadas.

Imprescindible: recorrer el parque mediante una excursión organizada para descubrir sus rincones más impresionantes.

9. Fiordos del Oeste (Islandia)

Lejos de las rutas turísticas más conocidas, esta región ofrece acantilados, pequeños pueblos pesqueros y paisajes espectaculares.

Imprescindible: observar frailecillos y ballenas en plena naturaleza.

10. Calzada de los Gigantes (Irlanda del N.)

Este impresionante enclave natural formado por más de 40.000 columnas de basalto combina geología, historia y mitología.

Imprescindible: recorrer sus formaciones volcánicas y descubrir los escenarios de Juego de Tronos.

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