Planazo en Madrid: recorre los jardines privados del Palacio de Liria

El Palacio de Liria vuelve a abrir de manera extraordinaria las puertas de sus históricos jardines con un programa de visitas guiadas que podrá disfrutarse del 14 de mayo al 31 de agosto de 2026. Esta iniciativa brindará a los visitantes la oportunidad de explorar la rica historia, evolución, paisajismo y flora de este icónico espacio, una joya verde enclavada en pleno centro de la capital.

Los jardines, conocidos por la diversidad de sus estilos y épocas, han sido embellecidos a lo largo de la historia por figuras tan destacadas como Ventura Rodríguez, Forestier, Sabatini y los propios duques de Alba. Esta visita, que solo estará disponible por tiempo limitado, ofrece una inmersión en la belleza y la historia de uno de los rincones más fascinantes y mejor guardados de Madrid.

Esta apertura temporal permitirá a los visitantes adentrarse en un entorno habitualmente reservado y descubrir, a través de visitas guiadas, la riqueza paisajística y botánica de los jardines del palacio de Liria. Los recorridos ofrecerán una visión detallada de su diseño, de las distintas especies vegetales que albergan y de la evolución histórica de un espacio que ha ido transformándose a lo largo de los siglos sin perder su esencia original.

Las personas que visiten el palacio de Liria podrán elegir entre realizar exclusivamente el recorrido por los jardines o completar la experiencia con la visita al interior del palacio y su destacada colección artística, que incluye obras maestras de artistas como Velázquez, Goya, Rubens, Tiziano o Murillo. Además, quienes opten por la visita completa podrán disfrutar hasta el próximo 31 de mayo de la exposición Noches y días, del artista José María Sicilia, una propuesta que establece un diálogo con el edificio, su historia y la colección que alberga.

Las visitas guiadas tendrán lugar en las primeras horas del día (10:00 y 10:15 horas) y están limitadas a un máximo de 30 plazas, por lo que se recomienda reservar las entradas con antelación a través de la página web oficial del palacio de Liria. Con esta apertura extraordinaria, el palacio amplía su propuesta cultural y ofrece tanto a madrileños como a visitantes una nueva forma de acercarse a uno de los grandes conjuntos históricos y artísticos de la ciudad.

Noches y días: José María Sicilia en el palacio de Liria

Hasta el próximo 31 de mayo, el palacio de Liria acoge Noches y días, una exposición de José María Sicilia (Madrid, 1954), una de las figuras clave del arte contemporáneo español. La muestra reúne una veintena de obras, entre creaciones recientes y piezas de etapas anteriores, ofreciendo una amplia visión de su práctica artística en las últimas décadas.

Con una trayectoria de más de cuarenta años, Sicilia ha intervenido algunas de las estancias más emblemáticas del palacio, como la Biblioteca, el Salón de Baile, el Salón Amores de los Dioses, el Salón Estuardo o el Salón Gran Duque, entre otros espacios, incorporando obras recientes creadas ex profeso, así como una instalación site-specific.

Concebidas desde una escucha atenta a las historias latentes que conserva el lugar, las piezas dialogan con la arquitectura, la memoria del edificio y la colección histórica de la Casa de Alba, activando un espacio de resonancias entre la biografía del artista y la experiencia del visitante.

La muestra constituye la segunda gran exposición del programa de arte contemporáneo impulsado por la Fundación Casa de Alba, tras Flamboyant, de Joana Vasconcelos, celebrada en 2025 con motivo del 50.º aniversario de la Fundación. Con esta línea de programación, la institución reafirma su compromiso con el arte contemporáneo y con una tradición de mecenazgo que, desde sus orígenes, ha favorecido el encuentro entre patrimonio, historia y creación artística actual.

Fecha: de martes a domingo del 14 de mayo al 31 de agosto de 2026

Horario: de martes a viernes a las 10 horas y a las 10:15 horas; sábados y domingos a las 10 horas.

Entrada a los jardines: 10 euros

Entrada al Palacio de Liria y los jardines: 25 euros

Dirección: Calle de la Princesa, 20, Madrid