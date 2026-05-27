Madrid tiene una nueva obsesión: los inodoros intervenidos por algunos de los arquitectos y diseñadores más influyentes del panorama actual. Y no es una exageración: la ciudad está viviendo una de esas pequeñas sacudidas culturales donde lo cotidiano deja de ser invisible para convertirse en pregunta, en provocación y, sorprendentemente, en arte. En el espacio de White Lab (Paseo de la Castellana, 168), la exposición ya inaugurada Tienes una Flor abre una grieta en la manera en la que miramos uno de los objetos más funcionales del hogar: el inodoro. Comisariada por la periodista Katy Mikhailova y realizada en colaboración con Geberit, la muestra convierte lo que normalmente se oculta en el baño en un territorio de exploración estética, conceptual y emocional.

La pregunta que atraviesa toda la exposición es tan simple como poderosa: ¿puede un objeto puramente funcional convertirse en arte? Y, más aún, ¿qué ocurre cuando dejamos de verlo como un objeto técnico para empezar a leerlo como una forma cultural? Inspirada en el gesto radical de Marcel Duchamp y su famoso ready-made, la propuesta no se limita a repetir la historia del arte conceptual, sino que la actualiza. Aquí el objeto no sólo se desplaza al museo: se transforma, se contamina de naturaleza, de discurso y de sensibilidad contemporánea.

Veinte miradas para un mismo objeto

El corazón del proyecto está en su carácter coral. Veinte estudios de arquitectura, interiorismo y diseño reinterpretan el mismo punto de partida desde lenguajes completamente distintos. Entre ellos destacan nombres como Lázaro Rosa-Violán, L35 Architects, Masquespacio, Cuarto Interior o ARCHIDOM Studio, junto a otros estudios como Patricia Bustos Studio o MORPH, que aportan visiones radicalmente distintas sobre un mismo gesto cotidiano.

Cada intervención funciona como una pequeña escenografía: algunas exploran la pureza formal, otras la exuberancia sensorial, y otras directamente disuelven el objeto en narrativas casi escultóricas. El resultado no es una exposición de baños, sino una constelación de interpretaciones sobre lo doméstico, lo íntimo y lo invisible.

La naturaleza como interrupción del objeto

Uno de los elementos más interesantes del proyecto es la intervención del paisajista Fran Cisneros, que introduce una capa orgánica en el discurso. Su propuesta no decora el objeto, sino que lo invade: la vegetación aparece como una fuerza que reescribe su función original. Aquí la naturaleza no es un accesorio estético, sino un agente activo. Lo vegetal coloniza el sanitario y lo transforma en un umbral entre lo industrial y lo vivo, borrando los límites entre lo construido y lo natural.

White Lab como estructura invisible del relato

Más allá de las piezas individuales, el papel de White Lab es fundamental. El espacio no sólo acoge la exposición: la articula. Funciona como un sistema nervioso que conecta las distintas intervenciones y les da coherencia narrativa. No es un contenedor, sino un mediador. Gracias a esta estructura, la exposición no se percibe como una suma de obras aisladas, sino como un recorrido continuo donde cada pieza responde a la anterior y anticipa la siguiente.

Sostenibilidad como cambio de mirada

Más allá de lo formal, Tienes una Flor plantea una idea clave: la sostenibilidad no únicamente material, sino cultural. No se trata únicamente de reciclar objetos, sino de reciclar la forma en que los percibimos. En este sentido, la colaboración con Geberit introduce una lectura interesante: la tecnología sanitaria deja de ser un sistema oculto para convertirse en parte del discurso sobre cómo habitamos el mundo. La exposición, abierta en Paseo de la Castellana 168 hasta el jueves, no busca respuestas cerradas. Más bien propone una incomodidad: la de mirar lo cotidiano con otros ojos.