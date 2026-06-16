Isaura Leal, a la que Leire sitúa en una reunión con la Fiscalía, amadrinó el negocio rural de Begoña Gómez

Leire Díez tenía anotada en una de las agendas intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil una reunión de Isaura Leal -actual secretaria segunda de la Mesa del Congreso de los Diputados y mujer del ex presidente de Correos, Juanma Serrano- con la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Serrano es uno de los colaboradores más estrechos de Sánchez, fue su jefe de gabinete y ha sido uno de los hombres de su máxima confianza antes y después de su llegada al poder. A su vez, Leal ha mantenido una cercana relación con Begoña Gómez, con quien ha asistido a varios eventos relacionados con la España vacía, uno de los intereses profesionales de la mujer del presidente del Gobierno.

Entre 2018 y 2019, Isaura Leal participó con Gómez en distintos actos organizados por sus socios de lo rural, como la feria Presura -impulsada por la asociación El Hueco- y el encuentro Ruraltivity -organizado por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur)-. La esposa de Sánchez ha mantenido una extensa colaboración con ambas organizaciones, subvencionadas por el Gobierno socialista, llegando incluso a presentarse como «impulsora de proyectos» de Fademur.

Comisionada de Reto Demográfico

Tras la llegada de Sánchez a La Moncloa, Leal fue nombrada comisionada del Gobierno frente al Reto Demográfico. Un cargo que ocupó hasta marzo de 2019. Siempre ha ostentado cargos de responsabilidad, lo que evidencia la cercanía y confianza con el presidente del Gobierno. Entre ellos, el de presidenta del PSOE de Madrid, secretaria de Función Pública en la Ejecutiva socialista o secretaria general del PSOE en el Congreso.

Fue desde su cargo como responsable del Gobierno para el Reto Demográfico desde el que impulsó los eventos de los aliados de Begoña Gómez. En esos años se la vio compartiendo complicidad con Gómez en citas a las que ésta acudía acompañada también de su asesora de La Moncloa, Cristina Álvarez. Ambas están ahora imputadas por malversación por la contratación de la asistente y su dedicación a actividades privadas de la mujer del presidente socialista. Leal ponía la presencia institucional en estos actos como representante del Ejecutivo.

En febrero de 2019, Isaura Leal inauguró el Encuentro Estatal de Emprendedores Ruraltivity, organizado por Fademur. En el acto participó Gómez, que fue presentada como «experta en el sector de acción social» y ofreció una exposición sobre «las alianzas público-privadas para emprender en un medio rural sostenible». La mujer de Sánchez mantuvo durante años la colaboración con esta plataforma con la que firmó un convenio para la cátedra de Transformación Social que dirigía en la Complutense. Como reveló OKDIARIO, llegó incluso a grabar un vídeo desde los jardines de La Moncloa para participar en un acto sobre las mujeres rurales.

Barrabés, ‘asesor’ de Leal

Se da además la circunstancia de que, en 2018, Juan Carlos Barrabés -gurú de la cátedra de Begoña Gómez- fue fichado por Isaura Leal como experto para el Reto Demográfico. Barrabés integró un reducido grupo de asesores que se constituyó durante la etapa de Leal como comisionada para asesorar en la estrategia en esta materia.

El empresario está ahora imputado por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, al igual que Begoña Gómez, por las cartas de recomendación que la mujer de Pedro Sánchez firmó para reforzar sus opciones en sendos contratos públicos del organismo Red.es, de más de 10 millones, que acabó llevándose.

En la agenda de Leire

El nombre de Isaura Leal aparece ahora vinculado a Leire Díez, de acuerdo a la investigación de la UCO en el marco del caso de las cloacas del PSOE.

En una de las agendas intervenidas a la fontanera socialista, se revela una anotación en la que se cita a Leal: «Isaura se reúne el viernes con Dolores Delgado». Delgado, ex ministra de Justicia, era por entonces -noviembre de 2020- la fiscal general del Estado.

Esta anotación se realizó en el contexto del caso Aznalcóllar, donde figuraba entre los acusados el ex presidente de la SEPI Vicente Fernández, con quien Leire Díez entabló una estrecha relación y conformó el grupo Hirurok. Esta presunta organización criminal la integraban ambos junto al empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE.

En la agenda -en la que Díez detallaba sus planes de actuación- se cita en dos ocasiones el nombre de Isaura Leal. La fontanera escribió el nombre de la diputada junto a otra anotación: «Oficio fiscalía corrupción (sic)», es decir, Fiscalía Anticorrupción, y debajo del enunciado «Aznalcóllar», en mayúsculas.

Por entonces, Leire Díez trabajaba como responsable de comunicación en la Empresa Nacional de Uranio, Enusa. En noviembre de 2021, y de la mano de Juanma Serrano, llegó a Correos como jefa de área de Relaciones Institucionales. En febrero del año siguiente fue nombrada directora de Relaciones Institucionales, Filatelia, Estudios y Futuro.