Batalla campal en Bilbao: los bilduetarras echan a botellazos a los aficionados que quieren ver la final del Mundial
Colocaron una pancarta en el Casco Viejo insultando a España
Intentaron boicotear la final del Mundial con una manifestación reivindicando a la Selección vasca
El BOE lo confirma ¿Es festivo en España el lunes si la selección gana el Mundial 2026?
Fue entonces cuando llegó la batalla campal con lanzamientos de botellas, mecheros y todo tipo de objetos a las personas en la plaza Campuzano, desatando un caos que obligó a la Ertzaintza a tener que desplegarse rápidamente con gas lacrimógeno para que los bilduetarras se marcharan del lugar y evitar poner en riesgo la integridad física de centenares de aficionados españoles. «Españoles, hijos de puta» y «Puta España, puta selección» se escuchaba en el lugar.
Un centenar de cachorros neonazis batasunos atacan a seguidores de la selección Española en Bilbao.
Los violentos desesperados ante la Libertad de los vascos para apoyar a nuestra selección, España.
Como vasco y como español gritamos aún más alto:
¡Vamos España! 🇪🇸 #VamosEspaña pic.twitter.com/7VtxDJNvlp
— Carlos García (@carlosdavidgf) July 19, 2026