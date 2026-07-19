Batalla campal en Bilbao: los bilduetarras echan a botellazos a los aficionados que quieren ver la final del Mundial

Fue entonces cuando llegó la batalla campal con lanzamientos de botellas, mecheros y todo tipo de objetos a las personas en la plaza Campuzano, desatando un caos que obligó a la Ertzaintza a tener que desplegarse rápidamente con gas lacrimógeno para que los bilduetarras se marcharan del lugar y evitar poner en riesgo la integridad física de centenares de aficionados españoles. «Españoles, hijos de puta» y «Puta España, puta selección» se escuchaba en el lugar.

Desde primera hora de la mañana se colocó una enorme pancarta en el corazón del Casco Viejo con un mensaje contra el equipo: «Fuck La Roja, Fuck Spain», escrita en español e inglés. Una forma de atacar España aprovechando los miles de españoles que están en las calles para ver la final del Mundial. Incluso distintos colectivos han señalado que España lo ha utilizado para «reforzar el nacionalismo español a través del deporte». A pesar de que la zona ya está bajo vigilancia, no se descartan más momentos tensos en el País Vasco en una hipotética celebración de España si finalmente gana el Mundial.