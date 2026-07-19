Mundial 2026: España - Argentina

Batalla campal en Bilbao: los bilduetarras echan a botellazos a los aficionados que quieren ver la final del Mundial

Colocaron una pancarta en el Casco Viejo insultando a España

Intentaron boicotear la final del Mundial con una manifestación reivindicando a la Selección vasca

El BOE lo confirma ¿Es festivo en España el lunes si la selección gana el Mundial 2026?

Batalla campal en Bilbao: los bilduetarras echan a botellazos a los aficionados que quieren ver la final del Mundial
Radicales vascos en Bilbao. (@guerebai)
Los radicales vascos han atacado a los aficionados españoles horas antes de empezar la final del MundialA pesar de la fiesta desplegada para poder ver en pantallas gigantes el partido entre España y Argentina, un grupo de bilduetarras utilizó la manifestación con la que quisieron boicotear el partido para hacer uso de violencia contra las familias que se encontraban ya en el lugar.
Los últimos días han sido muy complicados en el País Vasco, especialmente en Bilbao. A raíz de la negativa del PNV de instalar una pantalla para ver la final del Mundial, finalmente el PP logró la licencia de poner una propia en Doña Casilda, justo detrás del Museo Bellas Artes. Un punto estratégico en el que los aproximadamente 300 ultras acabaron la manifestación mientras reivindicaban la Selección Vasca. Llegaron hasta escasos metros de la pantalla gigante, donde se concentraba un grupo de la hinchada de la Roja.

Fue entonces cuando llegó la batalla campal con lanzamientos de botellas, mecheros y todo tipo de objetos a las personas en la plaza Campuzano, desatando un caos que obligó a la Ertzaintza a tener que desplegarse rápidamente con gas lacrimógeno para que los bilduetarras se marcharan del lugar y evitar poner en riesgo la integridad física de centenares de aficionados españoles. «Españoles, hijos de puta» y «Puta España, puta selección» se escuchaba en el lugar.

Desde primera hora de la mañana se colocó una enorme pancarta en el corazón del Casco Viejo con un mensaje contra el equipo: «Fuck La Roja, Fuck Spain», escrita en español e inglés. Una forma de atacar España aprovechando los miles de españoles que están en las calles para ver la final del Mundial. Incluso distintos colectivos han señalado que España lo ha utilizado para «reforzar el nacionalismo español a través del deporte». A pesar de que la zona ya está bajo vigilancia, no se descartan más momentos tensos en el País Vasco en una hipotética celebración de España si finalmente gana el Mundial.

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