Bilbao tendrá pantalla gigante para ver la final del Mundial de España pese al intento de boicot del PNV
El Ayuntamiento de Bilbao decidió no instalar pantalla gigante del partido de España este domingo
El PP sí pondrá una en el parque de Doña Casilda después de haberla solicitado la autorización municipal hace un mes
La fiesta en Cataluña celebrando el pase de España a la final del Mundial: más banderas imposible
Bilbao se ha salvado de no tener una pantalla gigante para poder ver la final del Mundial que jugará España este domingo. Después de la gran acogida que tuvo la iniciativa en todas las ciudades de nuestro país en las semifinales contra Francia, la capital vasca sí dispondrá de la posibilidad de ver el partido en un lugar público, aunque no será una iniciativa del Ayuntamiento gobernado por el PNV. La instalación correrá a cargo del Partido Popular, después de que el Consistorio descartara organizar un espacio público para ver el encuentro.
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