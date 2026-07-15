Bilbao tendrá pantalla gigante para ver la final del Mundial de España pese al intento de boicot del PNV

La capital vizcaína era, hasta este anuncio, la única capital vasca que no había previsto una pantalla para la final que enfrentará a España con Argentina o Inglaterra. En cambio, tanto San Sebastián como Vitoria, gobernadas también por coaliciones de PNV y PSE, ya habían confirmado previamente la instalación de estos espacios. Hasta Pamplona, con un gobierno de EH Bildu, también habilitará una pantalla para que la ciudadanía pueda seguir el partido.

La excusa que han transmitido desde el Ayuntamiento de Bilbao es que no es algo hecho a propósito, escudándose en que tampoco se instalaron pantallas durante las finales del Athletic. No obstante, han detallado que sí han estado dispuestos a autorizar este tipo de iniciativas cuando son promovidas por terceros y cumplen los requisitos establecidos.

Siguiendo esta línea, el Grupo Municipal del PP solicitó hace un mes el permiso para instalar su propia pantalla gigante en la Pérgola del parque de Doña Casilda. Su portavoz, Esther Martínez, ha defendido que la ciudad debía disponer de un lugar donde los aficionados pudieran vivir juntos una cita histórica y respaldar a la selección española. «Desde hace un mes solicitamos permiso para poder colocar desde el Partido Popular de Bilbao una pantalla para ver la final del Mundial en la Pérgola del parque de Doña Casilda. Queremos disfrutar todos juntos. No puede ser que Bilbao se quede sin pantalla y por eso ahí estamos nosotros para decir sí a la selección, sí a España y sí a Bilbao. Queremos la segunda estrella», declaró.

El País Vasco también vivirá la final del Mundial

Mientras tanto, el resto de capitales vascas ya han avanzado los detalles de sus dispositivos. Vitoria estrenó una pantalla durante la semifinal frente a Francia, congregando a cientos de aficionados en la plaza de Santa Bárbara. En San Sebastián, la pantalla se instalará frente al Palacio de Hielo, el mismo emplazamiento utilizado durante la final de la Eurocopa de 2024. El acceso será gratuito y el recinto contará con una pantalla de grandes dimensiones para seguir el partido en un ambiente festivo.

La diferencia de planteamiento entre Bilbao y el resto de capitales vascas ha generado debate, especialmente teniendo en cuenta que tanto Bilbao como San Sebastián aspiran a ser sedes del Mundial 2030, y no participar en lo que podría ser la segunda Copa del Mundo en la historia de España les pone en el centro de la diana. Finalmente, la iniciativa privada impulsada por el PP permitirá que los aficionados bilbaínos también dispongan de un espacio público para seguir la final.