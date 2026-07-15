La fiesta en Cataluña celebrando el pase de España a la final del Mundial: más banderas imposible

España vivió una fiesta nacional en la victoria contra Francia para clasificarse a la final del Mundial. En todos los rincones del país, millones de españoles gritaron los goles de Oyarzabal y Porro, gritando de alegría mientras vestían la camiseta de la Roja y ondeaban la ban

dera nacional. Una euforia total que también se vivió en Cataluña en varias ciudades que se unieron para vivir uno de los momentos históricos del fútbol español.

Desde un primer momento, el pueblo catalán se movilizó para ver el partido juntos. Más de 20 pantallas gigantes se instalaron en toda la comunidad autónoma para teñirla de los colores rojo y amarillo. Todo un despliegue que hizo que miles de personas se movilizaran para salir a las calles para apoyar a España y presumir de ser españoles. Las ciudades donde se vivió más el éxtasis fueron Badalona y Sabadell.

🎥 VÍDEO | Milers de sabadellencs celebren al Parc Catalunya l’accés d’Espanya a la final del Mundial #FIFAWorldCup 🔜 L’@Aj_Sabadell repetirà diumenge (21h) la fórmula de la pantalla gegant després del triomf a les semifinals davant França per 2-0 📝 https://t.co/Vo1dBN9Idp pic.twitter.com/SDZE5Caoj5 — RàdioSabadell (@RadioSabadell) July 14, 2026

🇪🇸 | Miles de personas se echan a las calles para celebrar la victoria de España en las calles de Badalona, en Cataluña. pic.twitter.com/JH7OStAfrz — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) July 14, 2026

Se espera que este domingo se haga un despliegue mayor para la final del Mundial, en el que España podría ganar su segunda estrella contra el que gana la otra semifinal entre Inglaterra o Argentina. Varios ayuntamientos catalanes anunciaron que instalarían pantallas gigantes en lugares públicos para ver el partido y se espera una gran acogida en Cataluña para celebrar los goles de España y vivir una noche inolvidable, al igual que en el resto de ciudades de un país que lleva 16 años esperando volver a ser Campeona del Mundo.