Furor por la Selección: pantallas gigantes en toda España, más de 20 en Cataluña y veto en Pamplona y Bilbao

Furor por España en uno de los días más importantes de su historia. La Selección española disputa este martes la segunda semifinal de una Copa del Mundo en toda su historia y la afición se ha volcado con los de Luis de la Fuente. Habrá más de 70 pantallas gigantes alrededor de todo el país para vivir un partido único.

El España – Francia de esta noche en Dallas también se vivirá en nuestro país. Un partido histórico en el que la Selección española buscará la segunda final de un Mundial en toda su historia. Banderas, camisetas, caras pintadas… la afición española ya está preparada.

Esta noche habrá más de 70 pantallas gigantes por toda España. Una manera única de disfrutar de este histórico partido con amigos y/o familia en un ambiente increíble. La más significativa será la de Plaza Colón en Madrid, pero hay muchas más.

La pena es que en Barcelona capital no habrá pantalla gigante. Collboni se ha negado. En cambio, en toda Cataluña habrá más de 20 pantallas para poder seguir el partido. Un ejemplo que deja retratado al Ayuntamiento socialista.

España con la Selección

Tampoco habrá pantallas este martes en Bilbao o San Sebastián. Ni Pamplona, donde la excusa que ha puesto Bildu son las fiestas de San Fermín, que justo acaban este martes. Tampoco tendrá Almería, que por motivo del terrible incendio de Los Gallardos las han cancelado.

Más de 25 pantallas se han colocado en toda la Comunidad de Madrid. Más de 20 en Cataluña, también en Mataró, el pueblo de Lamine Yamal. El apoyo por toda Andalucía también es tremendo: Sevilla, Huelva, Málaga…

Galicia será la comunidad con más pueblos con pantalla. Valencia, Zaragoza, Vitoria, Valladolid, Canarias, Santander, Murcia, Mallorca, etc… también tendrán pantallas. Un país entero que llevará en volandas a su Selección para buscar la segunda final de un Mundial.