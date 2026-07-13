Collboni se niega a poner pantalla gigante en Barcelona para el España – Francia y Albiol sí la pondrá en Badalona

Barcelona con la Selección volverá a reunir a la afición española para ver a España tras la negativa del socialista Collboni a instalar pantallas gigantes en la Ciudad Condal. La organización ha vuelto a denunciar que el Ayuntamiento de Barcelona, liderado por Jaume Collboni, insiste en no permitir que se pueda ver a la selección española en la vía pública catalana, mientras en Badalona, Xavier García Albiol sí pondrá pantallas gigantes para el España – Francia.

Pero desde Barcelona con la Selección quieren volver a dar una alternativa para ver las semifinales del Mundial todos juntos en Cataluña. Un plan que tiene bastante éxito. La gente de Barcelona ha respondido a la llamada en este Mundial con tres sold out consecutivos. Ahora, la organización que apoya al combinado de Luis de la Fuente ha reservado en Bling Bling Barcelona «para vivir las semifinales del Mundial frente a Francia, con una gran previa de rumba en directo a cargo de La Rumba Barcelona».

Las puertas abrirán a las 19:00 horas con una gran previa que contará con música en directo. A las 21:00 horas comenzará la retransmisión del España-Francia en pantalla gigante. Y, como ya es tradición en Barcelona con la Selección, la fiesta continuará tras el pitido final con el sueño de que La Roja alcance la segunda final mundialista de su historia. Eso sí, todo el que quiera acudir tendrá que comprar la entrada, ya que el espacio alquilado tiene un aforo limitado.

Desde la organización destacan el crecimiento que ha experimentado la iniciativa durante las últimas semanas: «Tres sold out consecutivos demuestran que Barcelona quiere vivir y apoyar a la selección española. Lamentamos que, mientras otras ciudades de la provincia de Barcelona y de Cataluña llenan sus plazas con pantallas gigantes organizadas por los ayuntamientos, aquí tengamos que seguir haciéndolo en recintos privados. Aun así, volveremos a demostrar que la pasión por España está más viva que nunca», señalan desde Barcelona con la Selección.

Por su parte, Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, sí ha dado luz verde a la instalación de pantallas gigantes en la localidad catalana. La semifinal del Mundial entre España y Francia se podrá ver en la plaza del President Tarradellas, en el barrio del Gorg. De hecho, el Ayuntamiento de Badalona ha anunciado que, si la Selección llega a la final, también pondrán pantallas gigantes para ver el partido.

Madrid ampliará el aforo de Colón para la semifinal

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha destacado que la plaza de Colón aumentará su aforo de cara al partido de semifinales del Mundial de fútbol de este martes entre España y Francia, que se podrá seguir también en las pantallas instaladas por el Ayuntamiento en Puente del Rey, como ya ocurrió en el encuentro de cuartos de final ante Bélgica el pasado viernes.

«Sabíamos que iban a ir creciendo las ganas de ver a nuestra Selección en la calle. Mañana van a estar también esas pantallas en Puente del Rey, y la disposición de la plaza de Colón va a permitir que haya también más público, que se pueda incrementar el aforo», ha manifestado Sanz en declaraciones a la prensa tras visitar un nuevo polideportivo en San Blas-Canillejas.