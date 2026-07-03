Barcelona enloquece con la Selección: «Viva España, con mucho orgullo»

Barcelona se vuelca con España en este Mundial. Cientos de aficionados se han reunido para ver el partido de dieciseisavos de final entre los de Luis de la Fuente y la selección de Austria en la sala 4 Latas Beethoven de la capital catalana. De la mano de la asociación Barcelona con la Selección, los aficionados de la Ciudad Condal han podido disfrutar de esta eliminatoria de forma conjunta, en una sala en la que se ha proyectado el partido en pantallas gigantes, ante la negativa del Ayuntamiento de ofrecerles un espacio público donde hacerlo.

La reunión no ha podido ser más exitosa. Aforo completo en el local, donde se han dado cita los aficionados catalanes de cara a la primera eliminatoria de España en este Mundial 2026, donde buscan la clasificación para los octavos de final ante Austria. La plataforma barcelonesa ha vuelto a ofrecer una alternativa a los aficionados que residen en Cataluña y quieren disfrutar del partido en compañía, como se hace en muchas ciudades de nuestro país.

Mientras que en todas aquellas ciudades en las que se solicita, se disponen pantallas gigantes para ver los partidos, en Cataluña no sucede. Barcelona con la Selección es «la única plataforma en Cataluña que reúne a los aficionados de España», como ellos mismos apuntan. Cuentan con años de experiencia en este tipo de convocatorias y con colaboradores y patrocinadores para poder hacerlo. Sólo les falta el permiso del consistorio gobernado por Jaume Collboni para poder proyectar los partidos del Mundial que juegue España en un lugar público, que sirva de encuentro para todos los catalanes.

A pesar de la falta de apoyo por parte del consistorio, sus convocatorias en este Mundial 2026 están siendo un éxito. Lo fue en los partidos de la fase de grupos ante Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay y lo ha vuelto a ser en esta eliminatoria entre España y Austria. Una vez más, vuelven a llenar un recinto para proyectar un encuentro de la Selección, aunque como afirmaban hace unos días en una nota de prensa, «esta iniciativa privada no puede sustituir el compromiso de las administraciones públicas».