Sí, sí, sí, España ya está aquí. La selección de Luis de la Fuente obtuvo una victoria solvente e incontestable ante Austria, que se mató a correr en la primera media hora. Oyarzabal, como siempre, abrió el marcador y Pedro Porro, el mejor de los nuestros, logró el segundo. El propio Oyarzabal, de nuevo asistido por Cucurella, hizo el tercero para certificar nuestro pase a los octavos del Mundial. Allí nos esperará un cruce morrocotudo ante Portugal, con permiso de Croacia, claro.

De la Fuente volvió al principio. Corrijo. Volvió al segundo partido. El seleccionador español repitió la alineación del segundo partido que firmó una brillante media hora ante Arabia Saudí. Al once regresaban Porro y Dani Olmo y salían Marcos Llorente y Merino. Sin novedad en el resto porque el míster tiene bastante claro quiénes son los titulares y los suplentes de España. Y encima ante Austria no cabía una pifia.

Por si algún despistado aún no se sabe de memoria la alineación, ahí va el once de España: Unai Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Baena; y Oyarzabal. Enfrente Austria, rival propicio sin grandes nombres pero dispuesto a protagonizar la gesta del Mundial, no lo permitiera Dios.

Enchufada, como los familiares de Pedro Sánchez, salió España. Lamine condujo un contragolpe con una velocidad que ya la quisieran para sí los trenes de Óscar Puente. No finalizó bien y su disparo raso lo atrapó abajo Schlager, portero con nombre de birra. Fue nuestra carta de presentación. No se arrugó Austria, que nos discutió la posesión en los primeros instantes del partido.

Lamine estaba on fire. Las quería todas, encaraba siempre y espoleaba al bullicioso público angelino como Bud Bunny en un concierto. Pero Austria no se arrugaba. Molaba el partido. En el minuto 7 la ocasión estuvo en los pies de Dani Olmo, que voleó desde el área grande y chocó la pelota en un defensor austriaco. El jugador del Barça pidió mano. No hubo tal. España seguía asomándose al gol con la discreción de un voyeur.

España sale con ritmo

Pasado el ímpetu austriaco inicial con la pelota, raudo nos la quedamos. Y por la tele ya sólo se veía el área de Schlager. El colegiado perdonó la amarilla al viejo David Alaba por un pescozón sin balón a Oyarzabal. Ya dominaba descaradamente España aunque echábamos a faltar a Pedri, algo escondido en el inicio del duelo. Las cámaras se iban al palco de Penélope Cruz y Javier Bardem, esposos y residentes en Los Angeles. Los Angeles, California, no confundir con Los Ángeles de San Rafael.

Austria dio señales de vida allá por el 17 con un centro envenenado al área grande que se comió Cubarsí y al que no llegó a cabecear Gregoritsch. La puesta en escena de la selección de Rangnick era impecable. Tocaba madurar el partido. Y que apareciera Pedri, porque Rodri seguía con ese puntito menos en su juego. Lamine, por momentos, se desesperaba porque no le llegaban balones en ventaja.

En el 28 Dani Olmo se marcó una jugada imposible dentro del área que abortó Posch con un cruce milagroso. Córner. Lo sacó Lamine, Rodri y Cubarsí cargaron el área y Cucurella marcó de volea. El colegiado estuvo rápido para anularlo por falta de nuestro capitán a Danso. Faltita como mucho. Ese gol a la Argentina de Messi no se lo anulan. Ahora sí, España tocaba a rebato. En el 32 la tuvo Oyarzabal con un disparo raso al que respondió con una mano milagrosa el inefable Schlager.

Oyarzabal abre la lata

Nos quedaban poco más de diez minutos para el descanso y se veía venir el gol de España. No tardó mucho en llegar. Fue en el 35. Cocinamos la jugada, toque a toque pero con vértigo, así como cuando pones el audio de tu madre a 1,5. Pedri desde la frontal encontró a Cucurella, que levantó la cabeza y se le puso rasita a Oyarzabal. El realista tocó de primeras y dio un pase a la red. Era el 1-0 que llevábamos un rato mereciendo.

Acusó el bofetón Austria, sonada y fundida. España siguió apretando con la intención de pasaportar el partido antes del entreacto. Lamine continuaba chupando cámara y pelota. Los austriacos, hartos de correr, boqueaban. Pero aún les quedaba orgullo para contragolpear. En las postrimerías de la primera mitad nos dieron un par de avisos que (por suerte) se fueron al limbo.

En el 46 tuvimos una doble ocasión que habría sentenciado el partido. Álex Baena estrelló contra el larguero una bellísima falta directa. El rechace cayó en los pies de Lamine Yamal, que lo tenía todo para marcar pero se disfrazó de Higuaín y tiró contra la barriga de Schlager. Fue la última ocasión de España antes del descanso.

Del que volvimos con dos cambios en Austria porque sus mediocentros andaban asfixiados. Siguió dominando España. Presionaba bien la selección de Luis de la Fuente, que dio el primer aviso en una ocasión de Oyarzabal que culminó con un disparo blandito. Todo parecía bajo control. Los nuestros empezaban a parecerse al equipo que asombró al mundo en la Eurocopa. Habíamos olido la sangre y el segundo parecía cuestión de tiempo.

Manda España

España comenzó un asedio que no dejaba a los austriacos salir siquiera de su propio área. Se olía el segundo. La presión del equipo de Luis de la Fuente asfixiaba a una Austria desfondada. Por eso su entrenado hizo otros dos cambios en el 60 y pudo empatar con un cabezazo Kalajdzic, que llevaba 30 segundos en el campo.

Ni terminábamos de cerrar el partido ni De la Fuente se decidía a hacer los cambios. Menos mal que en el 65 encontramos el segundo. De nuevo fue una jugada coral nacida por la izquierda de esa conexión entre Cucurella y Baena y finalizada por Pedro Porro, el otro lateral, que cargó por sorpresa el área para cabecear el segundo a la red.

Los cambios llegaron por fin. Entraron Mikel Merino y Ferran Torres y se fueron Olmo y Baena. El duelo parecía resuelto. A Austria apenas le quedaban fuerzas para la heroica y España prefería guardar la ropa que seguir dando brazadas. Posch cabeceó fuera en el 81. Sonó a uno de los últimos intentos de los austriacos en el partido.

Hubimos de esperar al 85 para que De la Fuente hiciera su tercer cambio: Gavi por Lamine. Antes alaba había sacado bajo palos un remate del propio Lamine, circunspecto porque se quedaba sin marcar. Y eso que había tenido dos ocasiones clamorosas. Menos mal que a España siempre le quedará Oyarzabal, que logró el tercero para abrochar el pase a octavos asistido otra vez por Cucurella.

Así que nada, España por fin compareció al Mundial, enseñó sus garras y está lista para empezar a parecerse al equipo que asombró a todo el mundo en la Eurocopa. Nos vemos en octavos con Portugal. O con Croacia, que tanto da.