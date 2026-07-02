Qué pasa si España gana, empata o pierde contra Austria: los tres escenarios en los dieciseisavos del Mundial 2026

España se enfrenta a Austria en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en un partido donde parte como favorita. El equipo liderado por Luis de la Fuente se clasificó como líder del Grupo H, con siete puntos. Empató 0-0 ante Cabo Verde, goleó 4-0 a Arabia Saudita y cerró con un triunfo 1-0 frente a Uruguay.

Austria, en cambio, quedó segunda del Grupo J, al ganar 3-1 a Jordania, perder 2-0 contra Argentina y empatar agónicamente 3-3 ante Argelia. Ahora ambos se juegan un puesto en los octavos de final.

¿Qué pasa si España le gana a Austria?

Si el combinado español vence a Austria, se clasificará para los octavos de final del Mundial 2026. La victoria le permitiría sostener su candidatura y el buen nivel defensivo que mostró en la fase de grupos. No encajó ningún gol. El ganador de este partido se enfrentará al vencedor de Portugal vs. Croacia.

Por tanto, el hecho de vencer implica entrar en una llave de enorme exigencia contra la vigente campeona de la Nations League o contra la selección que quedó bronce en Qatar 2022. Para España sería cumplir con la lógica prevista, pero también reforzar la confianza después de una fase de grupos efectiva pero poco brillante.

¿Qué pasa si empata España contra Austria?

En esta fase eliminatoria, el partido no puede quedar empatado como resultado final. Si ambos quedan igualados después de los 90 minutos, se jugará un tiempo extra de 30 minutos. Si el encuentro sigue igual, la clasificación se definirá por penaltis.

Ese escenario puede ser incómodo para España, más tras las eliminaciones desde los 11 metros en las últimas citas mundialistas. Austria, por su parte, puede sentirse fuerte si consigue alargar el partido y llevarlo a una zona de tensión.

¿Qué pasa si pierde España contra Austria?

Si España pierde con Austria, quedará eliminada del Mundial 2026. Sería una de las grandes sorpresas de esta fase, al ser una despedida de una de las candidatas. El impacto sería mayor porque La Roja venía de dejar fuera a Uruguay y estaba mostrando una seguridad defensiva muy sólida. Para Austria, sería una victoria histórica, convirtiéndose en una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo.