Este martes se vivirá la que muchos llaman la final anticipada del Mundial 2026. Francia y España se enfrentarán esta noche en Dallas con el objetivo de conseguir un billete a la gran final de este domingo. Un partido cargado de tensión entre las dos selecciones más sólidas del campeonato. Con la emoción a flor de piel, las casas de apuestas apuntan a una como ligeramente favorita para ganar el partido.

Para muchos es complicado hacer un pronóstico claro de lo que puede ocurrir, y eso hace que sea muy difícil saber a ciencia cierta quién tiene más posibilidades, por lo que las cuotas son bastante interesantes. Y es que está todo bastante ajustado con la victoria de España, pagándose en torno a los 3,20 euros por cada euro apostado. Al otro lado, el triunfo de Francia se paga a 2,40 euros. Es decir, las apuestas apuntan a que los de Deschamps eliminarán a la Roja en semifinales.

Las mejores cuotas del Francia – España

Para los valientes que quieran apostar por el resultado exacto, muchos se pagan bien. Que termine 1-1 y lleguen a los penaltis ronda los 6 euros. Después están otras opciones como el 1-0 a 7 euros y el 2-1 a 8, con el marcador a favor de Francia. En cambio, el 0-1 o el 1-2 a favor de España rondan los 10 euros.

Más allá del resultado final, las cuotas señalan que se esperan goles de ambos equipos con 1,67 euros por cada euro apostado, mientras que la posibilidad de que alguno no haga gol se paga a 2,10 euros. Mientras los franceses han marcado y encajado en el mismo partido en dos de seis partidos, la Roja lo ha hecho únicamente en uno (solo no marcó ante Cabo Verde y solo encajó contra Bélgica) En el mercado del número de goles está más equilibrado, con una cuota de 1,9 euros por cada euro apostado, tanto que haya más como menos de 2,5 goles. Hay que tener en cuenta que España superó ese registro en tres de los seis partidos que ha jugado y Francia en cuatro.