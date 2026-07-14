Historia de los España-Francia: una rivalidad marcada por goles, tragedias, remontadas y noches para la eternidad

España y Francia volverán a verse las caras en una semifinal del Mundial, un duelo que ya forma parte de la historia del fútbol europeo. Aunque ambas selecciones comenzaron a enfrentarse en amistosos desde 1922, no fue hasta 1984 cuando cruzaron sus caminos por primera vez en un partido oficial. Desde entonces, cada enfrentamiento ha dejado una imagen imborrable: el error de Arconada, el penalti fallado por Raúl, la exhibición de Xabi Alonso, el gol imposible de Lamine Yamal o el espectacular 5-4 de la última Liga de Naciones. Un historial plagado de momentos que han cambiado generaciones enteras.

En el balance global, España llega con ventaja. Ambas selecciones se han enfrentado en 38 ocasiones, con 18 victorias para el combinado nacional, 13 para Francia y siete empates. Sin embargo, cuando el escenario ha sido una gran competición internacional, prácticamente nunca ha habido un partido sin una historia que contar.

Eurocopa 1984 | Francia 2-0 España (Final)

Fue el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones y uno de los golpes más duros para el fútbol español. La Francia de Michel Platini conquistó la Eurocopa en el Parque de los Príncipes gracias al inolvidable error de Luis Arconada en una falta lanzada por el propio Platini. Bruno Bellone sentenció en el descuento y España vio escapar un título que parecía al alcance.

Eurocopa 1996 | Francia 1-1 España (Fase de grupos)

Doce años después volvieron a cruzarse en un gran torneo. Fue un partido muy igualado en Leeds. Djorkaeff adelantó a Francia, pero José Luis Caminero respondió para firmar un empate que permitió a ambas selecciones continuar su camino en el campeonato.

Eurocopa 2000 | España 1-2 Francia (Cuartos de final)

Una de las derrotas más dolorosas para España. Zidane abrió el marcador con una magistral falta directa, Mendieta empató desde el punto de penalti y Djorkaeff volvió a adelantar a Francia. En los últimos minutos, Raúl dispuso de un penalti para forzar la prórroga, pero el balón se marchó por encima del larguero en una de las imágenes más recordadas del fútbol español.

Mundial 2006 | España 1-3 Francia (Octavos de final)

Es el único precedente entre ambos países en la historia de los Mundiales antes de esta semifinal. España comenzó mandando gracias a un penalti transformado por David Villa, pero la veteranía francesa dio la vuelta al encuentro. Ribéry empató, Vieira culminó la remontada y Zidane puso el broche con un gol para la historia en el que fue uno de sus últimos grandes partidos con Francia.

Eurocopa 2012 | España 2-0 Francia (Cuartos de final)

La generación más brillante de la historia del fútbol español logró por fin derribar a Francia en una gran fase final. Xabi Alonso, en el partido número 100 con la Selección, marcó los dos goles de la victoria y abrió el camino hacia la conquista de la tercera gran corona consecutiva de España.

Liga de Naciones 2021 | Francia 2-1 España (Final)

España rozó el título, pero acabó cayendo en una final marcada por la polémica. Oyarzabal adelantó a La Roja, Benzema empató con un gol extraordinario y Mbappé decidió el encuentro en una acción muy discutida por un fuera de juego posicional que el VAR terminó validando.

Eurocopa 2024 | España 2-1 Francia (Semifinales)

Una de las grandes noches de la nueva generación española. Francia golpeó primero con un tanto de Kolo Muani, pero apareció un adolescente llamado Lamine Yamal para firmar uno de los mejores goles de la historia de las Eurocopas. Dani Olmo culminó la remontada y España se clasificó para la final.

Juegos Olímpicos de París 2024 | Francia 3-5 España (Final)

Aunque se disputó con selecciones sub-23, fue una batalla inolvidable. Fermín López lideró a España con un doblete y Sergio Camello sentenció en la prórroga con otros dos tantos para conquistar la medalla de oro olímpica en el corazón de París.

Liga de Naciones 2025 | España 5-4 Francia (Semifinales)

El último precedente entre ambas selecciones dejó uno de los mejores partidos de la década. España llegó a dominar por 4-0 y acabó imponiéndose por 5-4 en un encuentro absolutamente frenético. Lamine Yamal firmó un doblete, Mbappé volvió a marcar y Francia rozó una remontada imposible que terminó muriendo en los últimos minutos.