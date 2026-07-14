Historial entre España y Francia antes de las semifinales del Mundial 2026: todos los resultados de sus enfrentamientos

España y Francia se juegan el pase a la final del Mundial 2026 este martes 14 de julio. Será la trigésimo novena ocasión en la que ambas selecciones absolutas se vean las caras, se midan entre sí, y el historial entre España y Francia, con todos sus resultados y enfrentamientos, sorprenderá a muchos.

A lo largo de toda la historia, desde el primer duelo entre ambos países allá por 1922, España y Francia se han enfrentado en un total de 38 ocasiones, de las que hay una gran ventaja por parte de la selección española en cuanto a resultados.

De hecho, las tres últimas veces que se vieron las caras entre sí fue en partidos decisivos: la final de la Nations League de 2021 (con triunfo para Francia), la semifinal de la pasado Eurocopa (con victoria para España) y la semifinal de esta pasada Liga de Naciones (con aquel emocionantísimo 5-4).

Quién ha ganado más partidos: España o Francia

Históricamente, España ha ganado bastante más partidos a Francia a lo largo del último siglo –y un pellizco más–. De los 38 partidos que han disputado ambas selecciones desde 1922, España ha salido victoriosa en 18 de ellos, por los 13 triunfos que acumula Francia. Curiosamente solamente se han dado siete empates.

España tomó la medida a Francia durante los primeros años de enfrentamientos. Los ocho primeras veces que ambas se midieron, entre 1922 y 1949, acabaron con siete triunfos para los españoles y una victoria para los franceses.

En el siguiente tramo, entre 1955 y 1983, ambas selecciones acumularon la gran mayoría de empates en una de las etapas más igualadas, con cinco empates en 11 partidos, con tres victorias para cada una.

La etapa más negra para España ante Francia llegó entre la Eurocopa de 1984 y el Mundial de 2006, donde los galos fueron verdugos en la final y en los octavos de final de ambas citas, respectivamente. Entre ambas, otros siete partidos con cinco derrotas, un empate y solamente una victoria para los españoles, entre ellas otra eliminación en la Eurocopa del 200 en cuartos de final.

La época dorada del fútbol español coincide con la recuperación del control de esta estadística. En los últimos diez partidos disputados ante Francia, España ha ganado siete de ellos, con dos derrotas y un empate. En estos, la selección española fue verdugo para la gala en la Eurocopa 2012 (2-0 en cuartos de final), la Eurocopa 2024 (2-1 en semifinales) y en la Nations League 2025 (5-4 en semifinales).

Todos los resultados de los España – Francia

30/04/1922 – Amistoso – Francia vs. España – 0 – 4 28/01/1923 – Amistoso – España vs. Francia – 3 – 0 22/05/1927 – Amistoso – Francia vs. España – 1 – 4 14/04/1929 – Amistoso – España vs. Francia – 8 – 1 23/04/1933 – Amistoso – Francia vs. España – 1 – 0 24/01/1935 – Amistoso – España vs. Francia – 2 – 0 15/03/1942 – Amistoso – España vs. Francia – 4 – 0 19/06/1949 – Amistoso – Francia vs. España – 1 – 5 17/03/1955 – Amistoso – España vs. Francia – 1 – 2 13/03/1958 – Amistoso – Francia vs. España – 2 – 2 17/12/1959 – Amistoso – Francia vs. España – 4 – 3 02/04/1961 – Amistoso – España vs. Francia – 2 – 0 10/12/1961 – Amistoso – Francia vs. España – 1 – 1 09/01/1963 – Amistoso – España vs. Francia – 0 – 0 17/10/1968 – Amistoso – Francia vs. España – 1 – 3 17/03/1971 – Amistoso – España vs. Francia – 2 – 2 08/11/1978 – Amistoso – Francia vs. España – 1 – 0 18/02/1981 – Amistoso – España vs. Francia – 1 – 0 05/10/1983 – Amistoso – Francia vs. España – 1 – 1 27/06/1984 – Eurocopa 1984 (Final) – Francia vs. España – 2 – 0 23/03/1988 – Amistoso – Francia vs. España – 2 – 1 20/02/1991 – Clasificación Eurocopa – Francia vs. España – 3 – 1 12/10/1991 – Clasificación Eurocopa – España vs. Francia – 1 – 2 15/06/1996 – Clasificación Eurocopa – Francia vs. España – 1 – 1 28/01/1998 – Amistoso – Francia vs. España – 1 – 0 25/06/2000 – Eurocopa 2000 (Cuartos) – España vs. Francia – 1 – 2 28/03/2001 – Amistoso – España vs. Francia – 2 – 1 27/06/2006 – Mundial 2006 (Octavos) – España vs. Francia – 1 – 3 06/02/2008 – Amistoso – España vs. Francia – 1 – 0 03/03/2010 – Amistoso – Francia vs. España – 0 – 2 23/06/2012 – Eurocopa 2012 (Cuartos) – España vs. Francia – 2 – 0 16/10/2012 – Clasificación Mundial – España vs. Francia – 1 – 1 26/03/2013 – Clasificación Mundial – Francia vs. España – 0 – 1 04/09/2014 – Amistoso – Francia vs. España – 1 – 0 28/03/2017 – Amistoso – Francia vs. España – 0 – 2 10/10/2021 – Liga de Naciones (Final) – España vs. Francia – 1 – 2 09/07/2024 – Eurocopa 2024 (Semifinal) – España vs. Francia – 2 – 1 05/06/2025 – Liga de Naciones (Semifinal) – España vs. Francia – 5 – 4

*En negrita, las victorias de España ante Francia.