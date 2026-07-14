De la Fuente: «El gran día de Lamine está por llegar en el Mundial»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la previa de la semifinal del Mundial que enfrenta a España y Francia. El combinado nacional disputará ante la vigente subcampeona del mundo las segundas semifinales de su historia.

«Yo desde el principio he dicho que lo de ser o no favorito no significa nada. No es decisivo. Nos enfrentamos dos grandes selecciones y a mí no me presiona. En estas circunstancias, cuando alguien te dedicaba tantos halagos, Joaquín Caparrós siempre decía que había que empezar a preocuparse», comentó entre sonrisas.

El técnico riojano aseguró que el cuerpo técnico conoce perfectamente a Francia, aunque recordó que España también cuenta con futbolistas capaces de decidir cualquier partido. «Tenemos muy estudiada a España… perdón, a Francia. Tiene futbolistas de una dimensión excepcional, pero nosotros también. Hay que intentar minimizar las características de cada uno. Ese es el juego del fútbol. El equipo que esté más equilibrado estará más cerca de ganar. Tenemos que estar muy atentos a sus jugadores, ganar los duelos e imponer nuestro estilo», explicó.

Preguntado por las dudas en alguna posición del once inicial, De la Fuente dejó abierta la puerta a utilizar dos futbolistas juntos. «Cada uno tiene sus virtudes y sus características. Lo más importante es que pueden jugar juntos también. Si tengo esa duda, pondremos a los dos y se acabó el problema», bromeó.

El seleccionador también recordó los recientes enfrentamientos ante Francia y reconoció que ambos equipos han aprendido de ellos. «Son partidos diferentes, pero aprendemos mucho de esos encuentros, igual que ellos habrán sacado sus conclusiones. Trataremos de repetir las situaciones que nos fueron favorables y corregir las que no, como esos quince últimos minutos en los que pasamos de un 5-1 a un 5-4. Luego veremos quién consigue imponer su estilo. Son dos estilos muy diferentes y tendremos que tener mucho cuidado con sus transiciones, porque son muy peligrosas», analizó.

A nivel personal, De la Fuente confesó que vive este momento con enorme ilusión, aunque sin olvidar la responsabilidad que conlleva dirigir a España en una semifinal mundialista. «Yo disfruto mucho. Soy un privilegiado. La responsabilidad es paralela al disfrute. Es un privilegio estar donde estamos, jugando una semifinal de un Mundial. Somos protagonistas. No esquivamos esa responsabilidad, pero también disfrutamos de escenarios como este. Hay que encontrar el equilibrio para que la responsabilidad no nos genere nervios», afirmó.

Sobre la evolución de Francia desde los últimos enfrentamientos, el seleccionador destacó el crecimiento de sus principales figuras. «Es mejor selección porque sus jugadores han ido creciendo. Sus características han mejorado. Mbappé ha mejorado, Dembélé, Pedri… Todos somos mejores y los futbolistas, individualmente, también», señaló.

Pese al gran rendimiento de España durante el torneo, De la Fuente insistió en que el equipo aún tiene margen para seguir creciendo. «Hay mucho que mejorar porque todavía tenemos margen. Es un partido de máxima exigencia, perfectamente podría ser una final, igual que la otra semifinal entre Inglaterra y Argentina. Estamos las cuatro mejores selecciones. Hay que controlar muchos aspectos del juego y ser contundentes tanto en ataque como en defensa. Si te conformas con lo que has hecho, las cosas dejan de salir bien», advirtió.

Por último, el seleccionador fue preguntado por Lamine Yamal, que afrontará el partido con 19 años recién cumplidos. De la Fuente quiso quitarle presión y lanzó un mensaje de tranquilidad. «Tranquilidad. Ya era mayor de edad, pero le va quedando poco fútbol… ¡Tiene 19 años! Que disfrute, sin ansiedad. El gran día de Lamine está por llegar. Espero que sea mañana y, si no, en la final, si conseguimos pasar», concluyó.

Sobre las críticas que ha recibido Kylian Mbappé en Francia pese a su gran Mundial, Luis de la Fuente salió en defensa del delantero del Real Madrid. «La crítica es libre, pero yo soy un admirador de los grandes futbolistas y Kylian es uno de los grandes del fútbol mundial», afirmó, dejando claro el enorme respeto que siente por el capitán francés.

El seleccionador también echó la vista atrás para valorar el camino recorrido desde que asumió el cargo y reconoció el orgullo que siente por la evolución del equipo. «Ha pasado mucho tiempo y siento orgullo por los pasos que hemos dado. Soy un privilegiado por haber desarrollado esta carrera. Siempre hablábamos de cerrar el círculo y queremos que este sea otro paso más. Queremos seguir compitiendo y sería una buena guinda ganar el Mundial. Lo tenemos en la cabeza, aunque sabemos que es muy difícil. Me repito siempre una frase: ¿y si sí?», reflexionó.

Preguntado por el potencial de Francia, De la Fuente rechazó comparar a unas semifinalistas con otras y recordó la igualdad existente entre los cuatro equipos que siguen vivos en el torneo. «Es una gran selección, pero también lo son Inglaterra, Argentina y España. Había mucha igualdad al inicio y la sigue habiendo entre las cuatro mejores selecciones del mundo. Francia no es mejor que nadie. Tiene puntos fuertes, como todos, y también puntos débiles. Hay que intentar aprovecharlos», explicó.

El técnico español también dejó una reflexión sobre el sacrificio que exige alcanzar el éxito. «Julio César decía que no hay un gran logro sin sufrimiento y yo suscribo esa frase. Si quieres conseguir algo importante, hay que dejar cosas en el camino y sufrir mucho», señaló.

A la hora de hablar de la competencia interna, De la Fuente volvió a mostrar la enorme confianza que tiene en toda la plantilla y puso como ejemplo a Mikel Merino. «Tengo una suerte tremenda. Hay hasta tres futbolistas por puesto que podrían ser titulares. Al final decidimos en función de lo que necesita el partido. Son todos muy buenos. ¿Merino? ¿Qué os voy a decir? Estoy muy tranquilo. Me equivoco poco porque tengo grandísimos jugadores. Ponga a quien ponga, sé que no nos equivocamos», aseguró.

El seleccionador insistió en que España no puede conformarse con el nivel mostrado hasta ahora y que la exigencia debe ser constante. «Siempre aprendemos y sacamos conclusiones. A mis jugadores les digo habitualmente que esto siempre se puede mejorar. Si no somos mejores que ayer, no será suficiente para la siguiente competición. Podemos seguir creciendo porque tenemos futbolistas extraordinarios», destacó.

En un tono más distendido, De la Fuente volvió a mostrar su lado más cercano cuando le preguntaron por su forma de gestionar al grupo. «Soy muy romántico. Me gusta Julio Iglesias», bromeó entre risas. «A los futbolistas siempre les digo que disfruten de lo que tenemos hoy. Sois unos privilegiados, vamos a jugar al fútbol y hagamos lo que sabemos hacer. Ya ves tú qué blando soy… pero nos va bien», añadió.

Por último, el seleccionador se emocionó al recordar a su familia y, especialmente, a su hermano, fallecido hace tres años. «Me acuerdo mucho de ellos todos los días. De mi familia, de mis padres y de mi hermano, que falleció hace tres años. Habrían disfrutado muchísimo de todo esto, como disfrutaban entonces. Gracias por la pregunta», continuó visiblemente emocionado.

Para terminar, habló de su fe: «Rezo todos los días, pero doy gracias todos los días. Me miro y doy gracias por esos detalles. Y rezo no para que me ayuden. No es justo pedirle para que me ayude a mí. Pido salud, especialmente. Y lo demás, que me de opciones para pelear. Si hay salud, lo haré. Soy un guerrero y con salud lo voy a hacer»