De la Fuente vs. Deschamps: duelo de especialistas

España y Francia se jugarán este martes mucho más que un billete para la final del Mundial. En el banquillo también habrá un enfrentamiento de máximo nivel entre dos entrenadores que representan como pocos el arte de dirigir una selección nacional. Luis de la Fuente y Didier Deschamps son dos perfiles completamente distintos en su manera de entender el fútbol, pero idénticos en un aspecto fundamental: ambos son auténticos especialistas en el fútbol de selecciones. Una condición que se adquiere con años de experiencia, conocimiento del vestuario y una capacidad extraordinaria para competir en torneos donde apenas existe margen de error.

Porque entrenar a un club y dirigir una selección son dos profesiones completamente diferentes. Mientras los técnicos de clubes trabajan durante meses para construir automatismos y disponen del mercado para corregir carencias, un seleccionador apenas cuenta con unos pocos entrenamientos para preparar cada partido. El éxito depende de detectar el momento exacto de forma de cada futbolista, construir un grupo fuerte en apenas unos días y tomar decisiones que pueden marcar el destino de un campeonato. En ese escenario, tanto De la Fuente como Deschamps llevan años demostrando que pertenecen a una categoría especial.

El estilo de Didier

El seleccionador francés ha construido una de las etapas más exitosas de la historia de su país desde el pragmatismo. Francia no necesita dominar la posesión para sentirse cómoda. Todo lo contrario. Deschamps ha diseñado un equipo sólido, muy difícil de superar defensivamente y devastador cuando encuentra espacios para correr. Mbappé, Dembélé u Olise representan a la perfección esa idea de fútbol vertical que tan buenos resultados le ha dado durante más de una década. El técnico galo no busca agradar desde el punto de vista estético; busca ganar. Y su trayectoria demuestra que pocas veces se equivoca.

Sin embargo, quizá su mayor virtud no esté sobre el césped, sino dentro del vestuario. Gestionar durante tantos años una generación repleta de estrellas sin que el grupo se resquebraje tiene un enorme mérito. Para Deschamps el nombre pesa menos que el compromiso colectivo. Ningún futbolista está por encima del equipo y quien no acepta ese principio simplemente deja de tener sitio en la selección francesa. Esa autoridad le ha permitido mantenerse durante más de una década al frente del combinado nacional y convertirse en el único entrenador que ha alcanzado finales de Mundial, Eurocopa y Liga de Naciones.

El hombre tranquilo

Enfrente estará Luis de la Fuente, un técnico de una personalidad completamente distinta. Si Deschamps transmite firmeza desde la jerarquía, el riojano lo hace desde la cercanía. Su liderazgo se basa en la confianza, la empatía y el respeto absoluto hacia el futbolista. Es una forma de gestionar el grupo que ha convertido el vestuario de España en una auténtica familia. No es casualidad que los internacionales destaquen continuamente el ambiente que se respira durante las concentraciones ni que muchos de ellos lleven más de una década creciendo junto al seleccionador desde las categorías inferiores.

En el plano táctico, De la Fuente también ha evolucionado la identidad histórica de España. Ha mantenido el gusto por la posesión y el dominio del centro del campo, pero ha incorporado registros que antes apenas existían. Hoy España es un equipo mucho más vertical, más agresivo por fuera y con mayor capacidad para atacar diferentes escenarios de partido. La presencia de extremos puros, la posibilidad de jugar con un delantero de referencia o la capacidad para alternar ataques largos con transiciones rápidas convierten a la selección española en un equipo mucho más completo que en etapas anteriores.

Además, el seleccionador cuenta con una ventaja que muy pocos técnicos pueden igualar. Ha acompañado el crecimiento de buena parte de la actual generación desde la adolescencia. Futbolistas como Unai Simón, Dani Olmo, Mikel Merino, Fabián Ruiz o Marc Cucurella pasaron por sus manos mucho antes de llegar a la absoluta. De la Fuente conoce perfectamente cómo reaccionan en los momentos de presión y ellos, a su vez, entienden casi de memoria lo que les pide sobre el terreno de juego.

Dallas reunirá a dos entrenadores con estilos opuestos, pero con una misma virtud: dominar el fútbol de selecciones como muy pocos. Deschamps representa la experiencia, el pragmatismo y la supervivencia competitiva. De la Fuente simboliza la continuidad, la confianza en el talento nacional y la evolución de una idea de juego. Dos formas diferentes de alcanzar el mismo objetivo. Y solo una podrá seguir soñando con levantar la Copa del Mundo.