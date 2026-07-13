Alineación de España contra Francia: Fabián apunta a titular; Pedri sería suplente

Luis de la Fuente no es amigo de tocar aquello que funciona, pero la semifinal del Mundial exige tomar decisiones distintas. El seleccionador perfila una alineación muy similar a la que ha llevado a España hasta las puertas de la final, aunque con dos matices que podrían marcar el partido frente a Francia. Según las pruebas realizadas y las sensaciones que maneja el cuerpo técnico, Pedri apuntaría al banquillo, mientras que Fabián Ruiz repetiría como titular. La gran sorpresa podría llegar en la banda izquierda, donde Nico Williams tendría alguna opción de regresar al once inicial en detrimento de Álex Baena, aunque lo normal es que el extremo del Athletic juegue en la segunda mitad con el combinado galo más cansado.

La idea de Luis de la Fuente pasaría por mantener la estructura que tan buen resultado dio frente a Bélgica. Unai Simón defendería la portería, con Pedro Porro, Cubarsí, Laporte y Cucurella formando la línea defensiva. Rodri volvería a ejercer como jefe del centro del campo y estaría acompañado por Fabián Ruiz, cuyo despliegue físico y capacidad para abarcar metros habrían convencido al seleccionador para repetir apuesta en un partido donde el músculo y el equilibrio se antojan fundamentales. Por delante aparecería Dani Olmo, mientras que Lamine Yamal seguiría siendo indiscutible en el costado derecho y Mikel Oyarzabal actuaría como referencia ofensiva.

La gran incógnita estaría en el extremo izquierdo. Tras reaparecer ante Bélgica completamente recuperado de su lesión muscular, Nico Williams habría podría recuperar el cartel de titular para un partido en el que España necesitará profundidad, velocidad y capacidad para atacar los espacios que deje Francia. El futbolista del Athletic ofrecería un perfil muy diferente al de Baena. Si el almeriense aporta pausa, control y asociaciones por dentro, Nico representa el vértigo, el desborde y la amenaza constante al espacio.

La duda de Pedri

La otra decisión importante afectaría a Pedri. El centrocampista canario podría esperar su oportunidad desde el banquillo por segundo partido consecutivo. No se trataría de un castigo ni de una pérdida de confianza, sino de una cuestión puramente táctica. Frente a un rival tan poderoso físicamente como Francia, De la Fuente priorizaría el recorrido de Fabián junto a Rodri para sostener mejor el centro del campo y proteger al equipo cuando pierda el balón. Pedri seguiría siendo un recurso de enorme valor para cambiar el ritmo del encuentro en la segunda mitad, especialmente si España necesitara más control o un último impulso ofensivo.

Salvo sorpresa de última hora, el resto del equipo apenas sufriría modificaciones. De la Fuente volvería a apostar por el bloque que ha construido durante todo el Mundial, con la convicción de que la fortaleza colectiva ha sido el principal argumento para alcanzar las semifinales. La posible entrada de Nico Williams sería la única novedad realmente significativa en un once pensado para esconderle el balón a Francia, pero también para castigarla cuando aparezcan los espacios. Dallas espera una semifinal de máxima exigencia y España llegaría con un plan muy definido para intentar regresar a una final del Mundial dieciséis años después.

Posible alineación de España

Esta podría ser la alineación de España para el duelo contra Francia de semifinales del Mundial: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Dani Olmo, Fabián; Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.