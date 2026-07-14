España – Francia en directo online | A qué hora es, dónde verlo, alineaciones y última hora de la semifinal del Mundial 2026 hoy en vivo
Sigue en directo las semifinales del Mundial 2026 entre España y Francia
A qué hora juega España y dónde ver por televisión la semifinal del Mundial 2026
España busca la final del Mundial 2026 en las semifinales que disputa este martes 14 de julio a partir de las 21:00 horas contra Francia. La selección española se enfrenta al combinado galo en el Estadio de Dallas en uno de los partidos más importantes de la historia reciente de nuestro país. Inglaterra o Argentina disputarán este miércoles la otra semifinal en Atlanta. Sigue en vivo y en directo la retransmisión del España-Francia a través de OKDIARIO.
En directo, Mundial 2026: España-Francia
España y Francia se enfrentan este martes 14 de julio en el Estadio de Dallas en las semifinales del Mundial 2026. La actual campeona de la Eurocopa busca ahora la final del Mundial en un partido de altos vuelos ante un combinado francés que se ha mostrado imperial en el torneo, donde ha dejado en la cuneta a Suecia, Paraguay y Marruecos en la fase eliminatoria. Los de Deschamps buscarán su tercera final consecutiva tras ganar el título en Rusia 2018 y caer en Qatar 2022 ante Argentina.
Por su parte, España llega a las semifinales del Mundial 2026 con la sensación de haber ido de menos a más durante el torneo. Después de tropezar con Cabo Verde en el estreno en el torneo, ganó a Arabia Saudí y Uruguay en fase de grupos para más adelante imponerse en el mata-mata a Austria (3-0), Portugal (1-0) y Bélgica (2-1) en los cuartos de final. El equipo de Luis de la Fuente llega al penúltimo partido del torneo con sólo un gol encajado y con la sensación de que el concepto equipo ha vuelto a imponerse a las individualidades de otras selecciones.
¡Buenas tardes, España!
Muy buenas tardes. Bienvenidos al directo de un partido histórico de España. La selección se enfrenta a partir de las 21:00 horas a Francia en las semifinales del Mundial 2026. La actual campeona de Europa busca el pase a la final de un campeonato del mundo 16 años después. En la otra parte del cuadro esperan Argentina o Inglaterra. Vamos allá.
Pendientes de alineaciones
Quedan dos horas y 20 minutos para que arranque el encuentro de semifinales en Dallas. Todavía no tenemos alineaciones, pero están al caer. En pocos minutos se conocerán los onces iniciales de ambas selecciones, de España y Francia.